אתר הניתוחים Decision Desk HQ חוזה שהדמוקרטים יגברו על הרפובליקנים בבחירות לבית הנבחרים - ויזכו בשליטה בבית התחתון של הקונגרס. עד כה, לפי עדכון ספירת הקולות של רשת CNN, הדמוקרטים מובילים עם 73 מושבים מול 33 של הרפובליקנים. כל 435 המושבים של בית הנבחרים עומדים לבחירה, ועל כן על אחד מהצדדים לזכות בלפחות 218 מושבים. בין השאר, שני מועמדים בולטים המבקרים את ישראל נבחרו לבית הנבחרים. בניו יורק ניצח בראד לנדר, מבעלי בריתו של ראש העיר זוהראן ממדאני, יהודי המגדיר עצמו ציוני אך מאשים את ישראל ברצח עם ובאפרטהייד. בקולורדו ניצחה מלאט קירוס, סוציאליסטית שקוראת להפסקת כל משלוחי הנשק לישראל, כולל נשק הגנתי.