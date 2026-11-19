ממפלגת ישר! נמסר כי מדובר בהחלטה של כל מפלגות הגוש. "בתקופה מורכבת זו, מדינת ישראל זקוקה למוסדות שלטון חזקים, עצמאיים וממלכתיים. המציאות החמורה שנתניהו יצר במכוון, שבה מדינת ישראל נותרת ללא מבקר מדינה, היא חלק ממסע שיטתי להחלשת שומרי הסף ולפירוק מערכות המדינה - עוד כשל עמוק ומסוכן שאנו נדרשים לתקן. בחירתו של מבקר מדינה בעל שיעור קומה היא צו השעה למען שמירה על ההמשכיות המוסדית וחיזוק אמון הציבור. הקפדה בלתי מתפשרת על ההליך התקין ועל מנגנוני הבקרה והאיזון היא הבסיס לחוסנה של המדינה ולתפקודן התקין של כלל מערכות השלטון".