מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הודיעה היום (חמישי) כי תציג את שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון כמועמד לתפקיד מבקר המדינה. כך למעשה אלרון - שהיה מועמד גם בבחירות האחרונות לתפקיד - צפוי להישאר המועמד היחיד, אחרי שעו"ד מיכאל ראבילו, ששימש כעורך דינו הפרטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, החליט שלא להתמודד פעם נוספת - כפי שנחשף ב-ynet.
ב
ממפלגת ישר! נמסר כי מדובר בהחלטה של כל מפלגות הגוש. "בתקופה מורכבת זו, מדינת ישראל זקוקה למוסדות שלטון חזקים, עצמאיים וממלכתיים. המציאות החמורה שנתניהו יצר במכוון, שבה מדינת ישראל נותרת ללא מבקר מדינה, היא חלק ממסע שיטתי להחלשת שומרי הסף ולפירוק מערכות המדינה - עוד כשל עמוק ומסוכן שאנו נדרשים לתקן. בחירתו של מבקר מדינה בעל שיעור קומה היא צו השעה למען שמירה על ההמשכיות המוסדית וחיזוק אמון הציבור. הקפדה בלתי מתפשרת על ההליך התקין ועל מנגנוני הבקרה והאיזון היא הבסיס לחוסנה של המדינה ולתפקודן התקין של כלל מערכות השלטון".
פרשת מינויו של עו"ד ראבילו למבקר המדינה התפתחה לכדי משבר חוקתי של ממש, שהחל כאשר סיבוב ההצבעה הראשון במליאת הכנסת הסתיים כשאלרון זכה ל-60 קולות והוא ל-57. מאחר שהחוק קובע שנדרש רוב מוחלט של לפחות 61 חברי כנסת למינוי מבקר, התקיים סיבוב שני - שבמהלכו דווח כי חברי קואליציה נדרשו לתעד את הצבעתם, שאמורה להיות חשאית, כדי להוכיח שהצביעו עבור ראבילו. בסיבוב השני ניצח מי שהיה עורך דינו הפרטי של נתניהו, ובעקבות עתירות שהוגשו פסק בג"ץ כי בהליך נפל פגם - ויש לקיים בחירות חוזרות.
בתגובה לבג"ץ, סירבה הקואליציה באופן רשמי להכיר בהחלטת בית המשפט העליון, בטענה שאין לו סמכות להתערב בהליכים פנים-פרלמנטריים, והודיעה כי תתייחס לראבילו כמבקר המכהן לכל דבר ועניין. ראבילו עצמו סירב לכך, ולא נכנס לתפקיד. בתחילת החודש אף הודיע כאמור כי לא יתמודד בבחירות הנוספות, ובכך הותיר לבינתיים את אלרון כמועמד היחיד.