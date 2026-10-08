פרקליטות דרום הגישה כתב אישום נגד שלושה תושבי הנגב, בגין מכירה וסיוע לרכישת נשק ותחמושת למפגע אחמד אלעוקבי - שביצע את פיגוע הירי ב-2024 בבאר שבע, שבו נרצחה סיירת מג"ב בת ה-19 שירה חיה סוסליק. השלושה: יחיא אלעוקבי (26) מחורה, ואב ובנו, נער בעת ביצוע המעשים, תושבי פזורת אלעוקבי. מחקירתם בשב"כ עלה כי ביצעו עסקה לרכישת אמל"ח שכלל אקדח ותחמושת, שאותם סיפקו למפגע תוך שהם מודעים לכך שהוא עשוי להיות מעוניין בקידום פיגוע טרור. האישום מייחס להם עבירות של סחר והחזקת נשק ותחמושת ומתן אמצעים לביצוע מעשה טרור.