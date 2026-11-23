גבר בשנות ה-40 לחייו נספה היום (שני) בשריפה שפרצה בבניין מגורים ברחוב מעלות בחולון. צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום.
הדיווח על השריפה התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב איילון בשעה 11:25. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום חברו לכוחות הכיבוי, שחילצו את הגבר מהדירה. הפרמדיקים שקד בר זאב וטל גויכמן סיפרו: "ראינו את הגבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם כוויות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".
ארבעה צוותי כיבוי מתחנת חולון של כבאות והצלה פעלו לכיבוי השריפה, שפרצה בקומה השלישית בבניין בן שבע הקומות.
המשטרה מסרה כי כוחות גדולים הגיעו למקום לצד צוותי ההצלה, וציינה כי אין חשד לפלילים סביב נסיבות פריצת השריפה בשלב זה.