הדיווח על השריפה התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב איילון בשעה 11:25. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום חברו לכוחות הכיבוי, שחילצו את הגבר מהדירה. הפרמדיקים שקד בר זאב וטל גויכמן סיפרו: "ראינו את הגבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם כוויות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".