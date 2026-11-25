חבר הכנסת יאיר לפיד מביחד מתח ביקורת על דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על אביו, טומי לפיד. יאיר כתב: "ראיתי שנתניהו ציטט היום בנאומו את אבא שלי. כי הכי נוח להשתמש במתים שאינם יכולים להתווכח איתך. ‏אילו אבא שלי היה בחיים, היה נותן לו באבי-אביו על החוצפה. אבא שלי גם אמר, 'לא ייתכן שהפשיזם ישתלט על כנסת ישראל'". נתניהו אמר בהצהרתו מוקדם יותר כי "כשההצעה הזאת עלתה לראשונה לפני שנים - שמישהו שהגישו נגדו כתב אישום לא יוכל לרוץ לראשות ממשלה או לכהן, אז אמר טומי לפיד, ז"ל: 'אתם רוצים שפקידים יסלקו ממשלות? אתם רוצים שפקידים יפטרו ראש ממשלה?'".