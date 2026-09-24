לפי הדיווחים האיראניים בסוכנויות הרשמיות, בין המשתתפים בהפגנות הליליות לתמיכה במשטר נמצאים איראנים שהתנדבו לקמפיין "הקרבת החיים". מדובר בקמפיין שלטענת המשטר גייס כבר למעלה מ-30 מיליון תומכים, שהכריזו על נכונותם להקריב עצמם ו"להגן על שטח המדינה", אם כי בפועל לא בדיוק ברור מה הדבר אומר. בבוקר יום שישי האחרון התקיים בטהרן תרגיל בהשתתפות מתנדבי הקמפיין, גברים ונשים.

בתקשורת האיראנית המזוהה עם המשטר נטען כי השתתפו בו אלפים רבים, אם כי מהתמונות שהגיעו משם נראה היה כי מדובר יותר בסוג של תהלוכה