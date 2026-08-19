תת-אלוף (במיל') צורי שגיא, מבכירי המפקדים בחטיבת הצנחנים והאיש שנודע כמי שהוביל את המורדים הכורדים לניצחונות היסטוריים על הצבא העיראקי, הלך לעולמו בגיל 92. שגיא, יליד הרצליה שגדל במושב עין ורד, השאיר אחריו מורשת קרבית ארוכת שנים בצה"ל החל מפעולות התגמול של שנות ה-50, דרך מלחמת יום הכיפורים ועד למשימות חשאיות מעבר לים. כשנשלח לכורדיסטן כדי לסייע למורדים במלחמתם נגד המשטר העיראקי, שגיא פיתח תורת לחימה ייעודית שהתאימה לאופיים, הכשיר צלפים באופן נרחב, ואף אימן בישראל, באזור דליית אל-כרמל, עתודה של שני גדודי הסתערות. שגיא הותיר אחריו אישה, ציפה, ובן יחיד יאיר, שעבד כצלם עיתונות ב-ynet ו"ידיעות אחרונות" במשך שנים ארוכות.