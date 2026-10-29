הגוש של בנימין נתניהו , שבבחירות הקודמות זכה ב-64 מנדטים, איבד בבחירות שהתקיימו ביום שלישי לא פחות מ-11 מנדטים, למרות שקיבל כ-83 אלף קולות יותר מאשר לפני ארבע שנים (3.6%). הנתון לא כולל את אנשיו של גדעון סער שעברו מהמחנה הממלכתי והצטרפו בסופו של דבר לגוש.

גלריה ( צילום: shutterstock, שלו שלום, אלעד מלכה, דוברות הרשימה המשותפת, ריאן פרויס, אלכס קולומויסקי, Oliver CONTRERAS/AFP )

לעומת זאת, גוש השינוי והמפלגות הערביות הגדילו את כוחן בעשרות אחוזים, ובניגוד ל-2022 אף מפלגה המזוהה עם גוש השינוי או מפלגה ערבית בולטת לא נשארה מתחת לאחוז החסימה. הנתון המשפיע הנוסף על התוצאות הוא אחוזי ההצבעה הגבוהים לעומת 2022, בעיקר במגזר הערבי.

מ-64 ל-53

הליכוד הגדיל את כוחו מבחינת מספר הקולות לכ-1,163,400 קולות. מדובר בעלייה של כ-48 אלף קולות לעומת הבחירות הקודמות. אך באחוז היחסי של הבוחרים הוא ירד בחדות מ-23.41% ב-2022 ל-20.51% השבוע. למעשה, מספר הקולות שקיבל הליכוד עלה, אך באחוז מינורי, בזמן שמספר המצביעים הכולל בבחירות לכנסת ה-26 זינק בקרוב ל-20%.

גם אם מתבוננים על הליכוד בבועה נפרדת מול הישגיו ב-2022, תוספת של 4.3% בקולות על פני ארבע שנים שבהן מספר המצביעים גדל ב-5.4% וכמות המצביעים זינקה ב-19% אינה גידול ריאלי, אלא התכווצות ריאלית בשני המדדים גם יחד.

גוש נתניהו, הכולל את הציונות הדתית, עוצמה יהודית, יהדות התורה וש"ס, קיבל יחד בבחירות הקודמות 48.38% מקולות הבוחרים. אך הוא ירד ל-42.1% בבחירות שהתקיימו השבוע.

בגוש נתניהו בולטת במיוחד הירידה של ש"ס, שצנחה מ-8.25% ב-2022 ל-5.26% בבחירות לכנסת ה-26. למעשה, המפלגה קיבלה כ-95 אלף קולות פחות בבחירות השבוע לעומת אלו שהתקיימו לפני ארבע שנים. כתוצאה מכך הכוח שלה צנח מ-11 מנדטים ל-6 בלבד.

ש"ס, שהציגה עמדה חד משמעית ובלתי מתפשרת בנוגע לאי גיוס חרדים לצה"ל, איבדה בסבירות גבוהה מצביעים דתיים ומסורתיים, שעברו לתמוך במפלגות אחרות – בין היתר גם במפלגות אחרות בגוש נתניהו.

הרב יצחק יוסף, מנהיגה הרוחני של ש"ס, אפילו הגדיר את המפלגה כחרדית. בדברי עידוד לפעילים שפרסם בצהריים, הוא כתב: "מאז ומעולם, היה שבט החרדים לדבר ה' סולת נקייה".

הנאום של נתניהו אחרי התוצאות. הגוש גדל, אבל מעט מאוד לעומת הקצב של גוש השינוי והמפלגות הערביות ( צילום: AP Photo/Ohad Zwigenberg )

יהדות התורה הצליחה להגדיל את כוחה בכ-31,700 קולות, ואילו הכוח של עוצמה יהודית והציונות הדתית, שרצו יחד בבחירות לכנסת ה-25, גדל בקרוב ל-100 אלף קולות בבחירות הנוכחיות. ייתכן שהשתיים קיבלו לא מעט מצביעים מש"ס.

בסך הכול גדל גוש נתניהו בקרוב ל-83 אלף קולות. נתון נמוך מאוד לעומת קצב הגידול של גוש השינוי והמפלגות הערביות.

הפעם בלי מפלגות מתחת לאחוז החסימה

בבחירות ב-2022 מצאו את עצמן מרצ ובל"ד מחוץ לכנסת. למרצ היו חסרים כ-5,000 קולות ולבל"ד כ-17 אלף כדי לעבור את אחוז החסימה. מרצ קיבלה ב-2022 כ-150,800 קולות ובל"ד כ-138,600. מדובר למעשה בכ-290 אלף קולות ש"נשרפו" להם.

למעשה מפלגות גוש השינוי, שהתמודדו בבחירות 2022 ועברו את אחוז החסימה, השיגו יחד 1,669,596 קולות (ללא הקולות של מרצ). מדובר ב-35% מקולות הבוחרים בבחירות הקודמות. אם נוסיף את מרצ ששרפה קולות למפלגות השמאל-מרכז – מגיעים לכ-38.2%.

איזנקוט ולפיד. הגוש עלה ב-2 מנדטים ביחס ל-2022 ( צילום: מוטי קמחי )

בבחירות הנוכחיות השיגו ארבע מפלגות גוש השינוי 37.76%. כלומר מעט פחות מהבחירות הקודמות, אך בניגוד ל-2022 – הפעם כל המפלגות עברו את אחוז החסימה.

מבחינת מספר הקולות השיג גוש השינוי בבחירות הנוכחיות כ-2,141,700 קולות כשרים, לעומת כ-1,820,000 כולל מרצ ב-2022. מדובר בעלייה של יותר מ-17% - שהגדילה למעשה את כוחו של הגוש מ-46 מנדטים לפני ארבע שנים ל-48 היום.

עוד 9 מנדטים למפלגות הערביות

אבל את הזינוק המרשים ביותר עשו המפלגות הערביות. בערים כמו אום אל פחם, שבהן בבחירות שעברו מחצית מהתושבים הגיעו להצביע, אחוז ההצבעה הפך לגבוה. סכנין הפכה לעיר עם אחוז ההצבעה הגבוה ביותר בישראל עם 86.4%.

המספרים האלה הם הסיבה שהמפלגות הערביות הגדילו את כוחן מ-10 מנדטים ב-2022 ל-19 בבחירות שנערכו השבוע. יש להדגיש כי בבחירות לכנסת ה-25 בל"ד "שרפה" למעשה 4 מנדטים למפלגות הערביות. העלייה בחמשת המנדטים הנוספים נובעת מהעלייה הדרמטית באחוזי ההצבעה במגזר.

בבחירות הקודמות קיבלו שלוש המפלגות הערביות כ-511 אלף קולות, הפעם קיבלו הרשימה המשותפת ורע"ם כ-835 אלף קולות. מדובר בזינוק חד של יותר מ-63% במספר המצביעים.

השורה התחתונה: גוש נתניהו הצליח להגדיל את מספר הקולות, אך עשה זאת באופן קטן מאוד יחסית ולכן הפסיד מכוחו. גוש השינוי הצליח להגדיל את כוחו ב-17% ולכן – יחד עם העובדה שכעת אף מפלגה המזוהה עם הגוש לא נשארה מתחת לאחוז החסימה – הכוח היחסי גדל במעט.

החגיגות של הרשימה המשותפת. הפעם בל"ד לא שרפה קולות, והאזרחים יצאו לקלפיות ( צילום: AHMAD GHARABLI / AFP )