מרבית הקלפיות בקנטקי ובאינדיאנה נסגרו במסגרת בחירות האמצע בארה"ב, והחלה ספירת הקולות. בשעות הקרובות ייסגרו קלפיות במדינות נוספות ויחלו לזרום התוצאות. לבחירה עומדים כל 435 המושבים בבית הנבחרים ו-35 מתוך 100 המושבים בסנאט. להשגת רוב בבית הנבחרים על אחד הצדדים לזכות לפחות ב-218 מושבים, בעוד שבסנאט הרפובליקנים ייהנו מרוב גם במקרה של 50-50 - מאחר שקולו של סגן הנשיא ג'יי די ואנס יכריע בהצבעות. ערב הבחירות הרפובליקנים מחזיקים ברוב של 53 מושבים בסנאט מול 47 של הדמוקרטים, ובבית הנבחרים לרפובליקנים יש 218 מושבים מול 214 לדמוקרטים (שני מושבים נוספים אינם מאוישים ומושב נוסף בידי מחוקק עצמאי).