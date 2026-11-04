תקרית מביכה אחרי החשש להטמנת פצצה: אנשי הכמורה באי סירוס שביוון הגישו תלונה רשמית נגד מארגני הביקור המאורגן של נוסעי אוניית הנופש "קראון איריס" של חברת "מנו ספנות" במנזר מקומי. לטענת אנשי הכמורה, כמה מחברי הקבוצה הטילו את מימיהם מחוץ למנזר סנט ברברה וגן ילדים סמוך. בחברת "מנו ספנות" אישרו את הפרטים, ומסרו בתגובה כי כמה גברים הטילו את מימיהם עם גבם למנזר ולגן הילדים.

התקרית המטרידה אתמול (שלישי) אירעה לפני שהתקבל דיווח של אלמוני, שלפיו הוצמד מטען חבלה לחלקה התחתון של האונייה טרם ההפלגה מיוון לישראל . 940 הנוסעים הורדו מהאונייה ואנשי משמר החופים היווני ערכו סריקות בסיוע כלב לאיתור חומרי נפץ וצוללנים. בסריקות לא אותרו מטענים, ובעקבות כך הנוסעים הורשו לשוב לאונייה לפני ההפלגה לחיפה.

האונייה הישראלית ( צילום: REUTERS/Yiannis Kourtoglou )

כלי התקשורת ביוון מדווחים כי חלק מחברי הקבוצה הגיעו כאמור בשעת בוקר לסיור מאורגן במנזר באי. לפי תלונה רשמית של נציג הכנסייה המקומית, כמה מבקרים הטילו את מימיהם בחניון המשותף למנזר ולגן הילדים הסמוך. לפי התלונה, האירוע התרחש לעיני מורים, הורים וילדים קטנים. אחד הכמרים תיאר את ההתנהגות של המבקרים כפגיעה באתר הדתי, במוסד החינוכי ובנוכחים במקום.

הכומר ציין עוד כי מצלמות אבטחה שממוקמות באזור עשויות לסייע באיתור המבקרים שחרגו מהמקובל, בכפוף להליכים המשפטיים המתאימים. בתלונה למארגני הביקור הודגש כי הכנסייה האורתודוקסית מכבדת אנשים ללא קשר ללאומיותם, הרקע התרבותי שלהם ואמונותיהם הדתיות, ומצפה מהמבקרים להפגין את אותו כבוד למקומות פולחן נוצריים.

"תקרית חמורה"

באי הדגישו כי הם מכירים בחשיבות התיירות ובביקורי ספינות תענוגות לפרנסת התושבים המקומיים, וציינו כי הדיוקסיה של הכנסייה הקתולית תמכה שוב ושוב במאמצים לשמור על אווירה מסבירת פנים על-רקע החשש מהשפעת התיירות המוגברת. באי ביקשו ממארגני הביקורים שנוסעים ומלווים יקבלו מידע מראש על האופי הדתי והחינוכי של האתרים שבהם הם מבקרים ועל הצורך לכבד נוכחות של ילדים.

בעיריית הרמופוליס, עיר הבירה של האי סירוס, פרסמו גינוי חד-משמעי בעקבות התקרית וציינו בהתייחס למעורבים בה כי מדובר ב"התנהגות פוגענית". עוד אמרו בעירייה: "מדובר בתקרית חמורה שהתרחשה במנזר קדוש במהלך ביקור מאורגן של נוסעי אוניית התענוגות 'קראון איריס. התנהגות המבקרים בנוכחות ילדים קטנים אינה מקובלת לחלוטין. כל מבקר מוזמן לאי סירוס, אך עליו לכבד את אנשיו, ההיסטוריה שלו והמורשת התרבותית והדתית".

מחברת "מנו ספנות" נמסר בתגובה: "לאחר כשלוש שעות מאז יציאתם מהאונייה, הגיעה קבוצת אנשים מבוגרים למנזר. בניגוד למצופה, נאמר להם שלא ניתן להשתמש בשירותי המבקרים. בלית ברירה פנו כמה גברים לאזור החנייה שמעבר לכביש המוביל למנזר. שם, במקום מוצנע, הטילו את מימיהם עם גבם למנזר ולגן הילדים.