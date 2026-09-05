מבקש מבית המשפט להישאר במדינה, בטענה שהחזרתו ליהודה ושומרון תחשוף אותו ל״רדיפה, לאלימות ולסכנה מצד מתנחלים באזור". תומכיו מציבים כעת במרכז את העלייה באלימות המתנחלים שהפכה לנושא מדובר בארה"ב, עד כדי כך שגם שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, מהתומכים הבולטים בהתיישבות, הגדיר לאחרונה חלק מהפורעים "טרוריסטים ישראלים". שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, אמר דברים דומים.

מבקש מבית המשפט להישאר במדינה, בטענה שהחזרתו ליהודה ושומרון תחשוף אותו ל״רדיפה, לאלימות ולסכנה מצד מתנחלים באזור". תומכיו מציבים כעת במרכז את העלייה באלימות המתנחלים שהפכה לנושא מדובר בארה"ב, עד כדי כך שגם שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, מהתומכים הבולטים בהתיישבות, הגדיר לאחרונה חלק מהפורעים "טרוריסטים ישראלים". שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, אמר דברים דומים.