למאבק נגד קמפיין הגירושים המואץ של ממשל טראמפ מצטרף כעת טיעון לא שגרתי: פלסטיני שמיועד לגירוש מארה"ב מבקש מבית המשפט להישאר במדינה, בטענה שהחזרתו ליהודה ושומרון תחשוף אותו ל״רדיפה, לאלימות ולסכנה מצד מתנחלים באזור". תומכיו מציבים כעת במרכז את העלייה באלימות המתנחלים שהפכה לנושא מדובר בארה"ב, עד כדי כך שגם שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, מהתומכים הבולטים בהתיישבות, הגדיר לאחרונה חלק מהפורעים "טרוריסטים ישראלים". שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, אמר דברים דומים.
טארק זקארנה, פלסטיני בן 44 שהתגורר במשך יותר מעשור באזור פורטלנד, אמור להיות מגורש ביום רביעי הקרוב. הוא מוחזק במתקן המעצר של רשות ההגירה ICE מאז מאי 2024, לאחר ששורה של ניסיונות משפטיים למנוע את הרחקתו נדחו.זקארנה הגיע לארה”ב ב-2013 באשרת סטודנט, ובהמשך נישא לאזרחית אמריקנית וקיבל מעמד של תושב קבע מותנה. לאחר שהשניים התגרשו קבעו רשויות ההגירה כי הוא לא הוכיח שהנישואים נערכו בתום לב, ומעמדו בוטל. ערעוריו על ההחלטה נדחו.
כעת נוסף למאבק כאמור גם טיעון רשמי אחר: העלייה באלימות מצד מתנחלים. לפי האו"ם, יותר מ-1,430 תקריות של אלימות מתנחלים תועדו ביהודה ושומרון מתחילת 2026 - נתון שהוגדר כ״חסר תקדים״. האו"ם גם דיווח כי אלפי פלסטינים נעקרו השנה מבתיהם בשל שילוב של אלימות מתנחלים, הריסות ופינויים.
הנושא הגיע בשבועות האחרונים גם לצמרת הממשל האמריקני בעקבות האירועים בעיירה קוסרה, שם הקימו פעילים ישראלים מאחזים סמוך לבתים פלסטיניים, בהם בית שבבעלות פלסטיני-אמריקני.
הביקורת בולטת דווקא על רקע מדיניות ממשל טראמפ עד כה. ביום הראשון לכהונתו השנייה ביטל הנשיא את הצו של ממשל ביידן שאפשר להטיל סנקציות על ישראלים וארגונים שנקשרו לאלימות ולערעור היציבות בגדה. כמה ימים לאחר מכן הסיר משרד האוצר את כל מי שהוכנסו לרשימת הסנקציות מכוח אותו צו.
ארגון Portland for Palestine ופעילים פרו פלסטינים נוספים שנרתמו למען השארתו של זקארנה בארצות הברית מפעילים לחץ על חברי קונגרס באזור להתערב לפני יום רביעי. הם מרימים ערבי גיוסי תרומות למענו שבהם נמכרים ״מאפים פלסטינים״ ובשבת מתכננים הפגנה המונית במרכז פורטלנד בדרישה לעצור את הגירוש ברגע האחרון.