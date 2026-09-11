שר החוץ גדעון סער יצא נגד שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס לאחר שבריאיון ל"אייריש טיימס" השוותה בין ההתנחלויות הישראליות ביהודה ושומרון לבין חצי האי קרים, שנכבש על ידי רוסיה ב-2014, והביעה תמיכה באיסור סחר. "ההשוואה שנעשתה על ידי קאיה קאלאס חסרת כל בסיס עובדתי או משפטי והיא בלתי מקובלת לחלוטין", כתב סער. "יהודה ושומרון מעולם לא השתייכו למדינה פלסטינית, שמעולם לא התקיימה". קאלאס אמרה ל"אייריש טיימס" כי האיחוד האירופי צריך להתייחס להתנחלויות הישראליות הבלתי-חוקיות בגדה המערבית באופן דומה ליחסו לקרים לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה. לדבריה, איסור סחר עם "השטחים הכבושים" יהיה צעד עקרוני מצד האיחוד.