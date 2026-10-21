בפתח תקווה ובדימונה נרשם בשנים האחרונות זינוק של יותר מ20% אחוז בשיעורי הזכאות לבגרות בבתי ספר בעיר - הישג בולט על רקע השיפור הכללי שהוצג אתמול (רביעי) בנתוני "התמונה החינוכית" של משרד החינוך. האחת בדרום והשנייה במרכז, אך בשתיהן מצביעים על מתכון דומה להצלחה: ליווי אישי של התלמידים, תגבור, תמיכה רגשית - ובעיקר התעקשות לא לוותר על אף אחד.

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דימונה רשמה זינוק של 22.5% בשיעור הזכאות לבגרות תוך שש שנים בארבעה מבתי הספר התיכוניים שלה - כולם ממלכתיים. מאחורי הנתון המרשים הזה עומד מהלך עירוני נרחב במערכת החינוך, שמבוסס על מעקב אישי אחר כל תלמיד, תגבור לימודי אישי וקבוצתי, תמיכה רגשית ואמונה ביכולתו של כל תלמיד להצליח.

בדרכא זינמן בעיר נרשמו 100 אחוזי זכאות בשלוש השנים האחרונות, לעומת 90.7% לפני שש שנים, בדרכא אפלמן זינק שיעור הזכאות מ-50.7% ל-97.6%, בדרכא ליהמן מ-68.4% ל-91.8% ובדרכא אחווה מ-73.9% ל-93.3% .

"בבית הספר אני מרגישה שרואים אותי, מאמינים בי ונותנים לי הזדמנות להתקדם ולהצליח", שיתפה נועה זרח, תלמידת כיתה י"ב בדרכא ליהמן. "אני לומדת להכיר את היכולות שלי, להציב לעצמי מטרות ולהתמודד עם אתגרים. הצוות החינוכי מלווה אותנו, מעודד אותנו לשאוף גבוה ומעניק לנו כלים להמשיך להתפתח ולהאמין בעצמנו".

זרח הוסיפה כי לא מדובר רק בחוויית הלמידה במובנה הקלאסי. "אנחנו לוקחים חלק בפעילויות של תרומה לקהילה, מתנדבים, יוזמים ומעורבים בסביבה שבה אנחנו חיים. ההתנסות הזו מלמדת אותנו אחריות, נתינה וערבות הדדית, וממחישה לנו שהצלחה אינה נמדדת רק בהישגים האישיים - אלא גם בדרך שבה אנחנו בוחרים להשפיע לטובה על אחרים ועל הקהילה שלנו", הסבירה.

התחושה שיש מי שמאמין בי ותומך בי מאפשרת לי להתמודד עם אתגרים, להתפתח ולפעול להגשמת המטרות שלי

נתנאל בלאייכר, תלמיד כיתה י"ב בדרכא ליהמן, סיפר שהוא לומד בתכנית מצטיינים בשילוב תוכנית מארי קירי ולימודי פיזיקה בטכניון. "אני זוכה לליווי אישי, לעידוד ולסביבה חינוכית שמאמינה ביכולותיי ומעודדת אותי להציב יעדים גבוהים ולשאוף למצוינות", אמר. "בית הספר מאפשר לתלמידים מצטיינים להרחיב אופקים, להתנסות בלמידה אקדמית מתקדמת ולבנות מסלול אישי המותאם ליכולותיהם ולשאיפותיהם".

הוא הוסיף: "התחושה שיש מי שמאמין בי ותומך בי מאפשרת לי להתמודד עם אתגרים, להתפתח ולפעול להגשמת מטרותיי. אני מקווה לסיים את לימודיי עם תעודת בגרות איכותית ועם נקודות זכות אקדמיות, שיהוו בסיס להמשך דרכי באקדמיה".

לטענת ורד פלמנבאום מנהלת דרכא זינמן בעיר, נתוני הזכאות וזינוק במסלולים מוגברים מוכיחים שההון האנושי מנצח כל סטטיסטיקה. "מאחורי המספרים עומד צוות חינוכי מעורר השראה, שנלחם על כל תלמיד ומחבר מקצועיות פדגוגית חסרת פשרות עם נשמה ולב ענק. צוות חינוכי מסור, הפועל מתוך שליחות עמוקה, ראיית הטוב ואמונה שאין תקרת זכוכית".

לדבריה, "התוצאות הן תוצר של תהליך עומק שיטתי: מיפויים אישיים שוטפים, זיהוי מדויק של קשיים וחזקות, התאמת 'חליפה אישית' ומעטפת הוליסטית שמשלבת תגבורים לימודיים עם חיזוק מנטלי ורגשי. הצבנו רף גבוה, האמנו בתלמידים והוכחנו שמצוינות היא דרך חיים".

אביבה סויסה, מנהלת בית הספר דרכא ליהמן, הצטרפה ואמרה כי העלייה המשמעותית הינה תוצאה של עבודה חינוכית סדורה ומתמשכת, המבוססת על ניתוח נתונים, הצבת יעדים, זיהוי צרכים ובניית מענים מדויקים.

"בלב העשייה עומדים המורים במסירותם הרבה, בליווי האישי ובאמונתם ביכולתו של כל תלמיד להצליח. מעטפת התמיכה הבית-ספרית, לצד שותפותה של עיריית דימונה ורשת דרכא, מאפשרות לקדם את התלמידים ולפתוח בפניהם הזדמנויות נוספות להצלחה", הסבירה. "אני מאמינה שכל תלמיד יכול להצליח, ותפקידנו כאנשי חינוך לזהות את חזקותיו ולהעניק לו את הכלים והתמיכה שיאפשרו לו לממש את יכולותיו".

ולא מדובר רק ביעדים גבוהים. לטענת, סויסה מדובר בתרבות שמשלבת גם מקצועיות, מסירות וקשר אישי - ומעניקה לכל תלמיד את התחושה שמאמינים בו ושואפים לראות אותו מצליח.

ראש העיר דימונה בני ביטון מסר: "מאחורי הנתונים עומדת עבודה חינוכית מתמשכת. המתכון להצלחה הוא להציב את החינוך בראש סדר העדיפויות, להשקיע בכל תלמיד ותלמידה, ולתת לאנשי החינוך את הכלים ואת הליווי המקצועי הטובים ביותר.95.9 אחוזי זכאות הם מקור גאווה לעיר, ההצלחה שייכת בראש ובראשונה לתלמידות ולתלמידים, למנהלות ולמנהלים, למורים, להורים ולכל השותפים לעשייה".

ראש מנהל החינוך שמעון רוזוליו אמר כי העיקרון המנחה הוא מעקב שוטף אחר התקדמות התלמידים, איתור קשיים והתאמת מענים אישיים: "תלמידים הזקוקים לחיזוק מקבלים שיעורים פרטניים ותגבורים בשעות אחר הצהריים. תלמידים שלא הצליחו במבחני המתכונת או מבקשים לשפר את ציוניהם מקבלים הזדמנויות נוספות, מתוך תפיסה שאין לוותר על תלמיד בגלל כישלון נקודתי ולכן מאפשרים לתלמידים המבקשים לשפר ציון לגשת גם חמש פעמים למתכונת".

"בזכות הרוח"

עיר נוספת שרשמה קפיצה בשיעור הזכאות היא פתח תקווה. אחוז הזכאים לבגרות בישיבה התיכונית אמית אלירז, שקרוי על שם אלירז פרץ ז"ל, בנה של כלת פרס ישראל מרים פרץ שנפל ב-2010, עלה ביותר מ-20% בחמש השנים האחרונות: מ-70% ל-94% . אחוז מצטייני המנכ"ל עלה יותר מפי 10 מ-2% ל-22%, הנבחנים בהצלחה בחמש יחידות באנגלית עלו כמעט פי שלוש מ-24% ל-67% - וכך גם הנבחנים בהצלחה בחמש יחידות במתמטיקה שקפצו מ-6% ל-14%.

צוות המורים בישיבה, שמקבלת כל תלמיד, לא מוותר על אף אחד, מטמיעה חינוך למצוינות - ומגיעה להישגים יוצאי דופן. הרב עופר ארן, המנהל השש-שנתי, זוקף את ההצלחה לזכות צוות המחנכים והמורים, יחד עם מנהל החט"ב ארז שרון ומנהל התיכון פיני חזיז.

"זכינו בצוות שמשקיע את כל כולו למען התלמידים ומחנך אותם ללקיחת אחריות על חייהם ועל החברה בישראל, וזאת ברוחו הגדולה של אלירז פרץ", אמר. "את הרוח מעבירה לצוות ולתלמידים, אמו מרים פרץ, כלת פרס ישראל שמחוברת אלינו. היא מגיעה לבית הספר, נפגשת עם התלמידים, מלווה אותם ומעודדת אותם להשקעה".

בישיבה ישנם מיזמים ייחודיים כמו מיזם הטייסת, שבו לומדים התלמידים אנגלית, מתמטיקה, גיאוגרפיה ופיזיקה באמצעות למידה והתנסות בסימולציות של הטסת מטוסים בחדר סימולטורים שנבנה במקום ומדמה את קורס הטיס.

ארן מסר כי "בזכות הרוח הגדולה של אלירז אנחנו מכניסים עוד ועוד תלמידים למעגל ההצלחה, וזאת לצד החינוך לנתינה לקהילה, למעורבות חברתית ולתרומה למדינה. אלו באות לידי ביטוי גם בהשקעה שלהם בהדרכה בתנועות הנוער ובהתנדבויות אחרי שעות הלימודים, ובסוף י"ב גם בהליכה למכינות קדם צבאיות וגם בגיוס משמעותי של הבוגרים לצה"ל. אנחנו זוכים לליווי ותמיכה של עיריית פתח תקוה, רשת אמית ומשרד החינוך המאפשרים לנו לחלום ומסייעים לנו להגשים".