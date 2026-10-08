נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הלילה (בין רביעי לחמישי) כי הוא "לא באמת רוצה" הסכם נוסף עם איראן. לדבריו, "אני חושב שהסכם נוסף הוא לא באמת משהו שאני רוצה לעשות". עם זאת, ולמרות המבוי הסתום במשא ומתן שנמשך כבר שבועות ארוכים, טען שוב כי "איראן מוכנה להציע לנו כל דבר".

במקביל לדברים הללו דווח ברשת NBC כי הנשיא האמריקני וצוות הביטחון הלאומי שלו דנו באחרונה באפשרות לחדשת את המערכה מול איראן באמצעות פעולות צבאיות אמריקניות רחבות-היקף כבר בשבועות הקרובים - וכי צבא ארה"ב נערך לאפשרות כזו. כך לפי גורם אמריקני וגורם נוסף שמעורה בפרטי הדיונים הפנימיים.

טראמפ הוסיף הלילה, בעצרת בחירות עם מועמדים רפובליקנים בסן אנטוניו שבטקסס, כי סטיב ויטקוף, השליח המיוחד של ארה"ב למזרח התיכון, עובד על ההסכם ו"מצליח מאוד". גם באתר אקסיוס דווח על האפשרות של חידוש המלחמה. לפי הדיווח, מערכה מחודשת עשויה לכלול "הפצצות מסיביות" על אתרי אנרגיה, תשתיות ויעדי גרעין איראניים.

ב"אטלנטיק" דווח גם כן על אפשרות של פעולה צבאית אמריקנית כבר בשבועות הקרובים. לפי שני גורמים בממשל האמריקני, הפנטגון התבקש להיערך לתקיפה אפשרית לפני בחירות האמצע בתחילת נובמבר. לדבריהם, הדבר קשור לרצונו של טראמפ להציג התקדמות בסכסוך לפני ההצבעה בקלפיות.

הדיווחים על פעולה אפשרית עוד לפני בחירות האמצע, בשבועות הקרובים, מגיעים בצל שיעורי התמיכה הנמוכים בנשיא טראמפ, שצנחו לשפל של כל הזמנים, בין היתר בשל החששות מיוקר המחיה שנגרם מעלייה חדה במחירי הבנזין והסולר.

בממשל סבורים, לפי הדיווח ב"אטלנטיק", שגם אם תקיפות מוגבלות לא יביאו לשינוי משמעותי ולהוזלת מחירי הדלק, הן יאפשרו לטראמפ להציג עצמו כמנצח בסכסוך לפני הבחירות. לפי אותם גורמים ששוחחו עם המגזין, פעולה צבאית משמעותית יותר עשויה להגיע לאחר הבחירות.