"בחודש מאי קיבלנו תלונה על פריצה לבית מגורים באזור העמקים, בעל הבית טען שהפורץ חדר לביתו דרך חלון המקלחת בשעות הערב. יושבי הבית נדהמו לגלות שציוד רב נגנב: תכשיטים יקרי ערך בשווי של עשרות אלפי שקלים, קונסולת פלייסטיישן יקרה של סוני, משקפיים, ותמונה של בנו של בעל הבית", כך תיארה רפ"ק טטיאנה שמידוב, קצינת אגף החקירות והמודיעין במשטרת כנא.

"בחודש מאי קיבלנו תלונה על פריצה לבית מגורים באזור העמקים, בעל הבית טען שהפורץ חדר לביתו דרך חלון המקלחת בשעות הערב. יושבי הבית נדהמו לגלות שציוד רב נגנב: תכשיטים יקרי ערך בשווי של עשרות אלפי שקלים, קונסולת פלייסטיישן יקרה של סוני, משקפיים, ותמונה של בנו של בעל הבית", כך תיארה רפ"ק טטיאנה שמידוב, קצינת אגף החקירות והמודיעין במשטרת כנא.

"בחודש מאי קיבלנו תלונה על פריצה לבית מגורים באזור העמקים, בעל הבית טען שהפורץ חדר לביתו דרך חלון המקלחת בשעות הערב. יושבי הבית נדהמו לגלות שציוד רב נגנב: תכשיטים יקרי ערך בשווי של עשרות אלפי שקלים, קונסולת פלייסטיישן יקרה של סוני, משקפיים, ותמונה של בנו של בעל הבית", כך תיארה רפ"ק טטיאנה שמידוב, קצינת אגף החקירות והמודיעין במשטרת כנא.