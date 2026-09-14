בחודש מאי האחרון משטרת כפר כנא שבצפון קיבלה תלונה על פריצה לבית מגורים באזור העמקים. בעל הבית דיווח שהפורץ חדר דרך חלון המקלחת ולקח תכשיטים ואף קונסולת סוני בשווי עשרות אלפי שקלים - אלא ששבועיים לאחר מכן חלק נכבד מהציוד הוחזר. יחידת התביעות במשטרה הגישה היום (שני) כתב אישום נגד אמיר היאג'נה (34) בגין התפרצות לבית מגורים, החזקת סכין, איומים וגניבה.
"בחודש מאי קיבלנו תלונה על פריצה לבית מגורים באזור העמקים, בעל הבית טען שהפורץ חדר לביתו דרך חלון המקלחת בשעות הערב. יושבי הבית נדהמו לגלות שציוד רב נגנב: תכשיטים יקרי ערך בשווי של עשרות אלפי שקלים, קונסולת פלייסטיישן יקרה של סוני, משקפיים, ותמונה של בנו של בעל הבית", כך תיארה רפ"ק טטיאנה שמידוב, קצינת אגף החקירות והמודיעין במשטרת כנא.
בעקבות התלונה הגיעו לבית חוקרי מרחב העמקים, אספו ממצאים מהבית וגבו עדויות מבני המשפחה. לפי כתב האישום, היאג'נה, תושב כפר כנא, התחרט וחזר לזירה כדי להחזיר חלק נכבד מהציוד שגנב. בתום החקירה הגישה פקד עו"ד אורטל חמו, מלשכת התביעות של מרחב העמקים כתב אישום נגדו. הפרשה תידון בבית משפט השלום בנצרת.
כשבועיים לאחר הפריצה, כאמור, הופתע בעל הבית לגלות שחלק מהציוד שנגנב מביתו הוחזר, ובתוכו תכשיטי הזהב, הקונסולה והתמונה של הבן. לפי האישום, היאג'נה השאיר מכתב עם המסר "אל תגלו שפרצתי".
רפ"ק שמידוב סיכמה: "למרות שהוא החזיר את הציוד, המשכנו בחקירה, וב-18 ביולי בשעות הבוקר, התקבל דיווח על פריצה נוספת גם דרך חלון המקלחת באמצעות סכין. גם הפעם נגנבו תכשיטים בשווי עשרות אלפי שקלים, כסף מזומן ושם הוא שכח את הסכין ובעזרת ממצאים פורנזיים הגענו לחשוד, וזמן קצר לאחר מכן עצרנו אותו. בחקירה הוא הכחיש תחילה ואז קשר את עצמו לעבירות".
לדבריה, "זה אחד המקרים הנדירים שבהם פגשתי פורץ ששב לזירת הפשע כדי להחזיר את מה שגנב". עו"ד ואסים דאהר, סגן הסניגורית הציבורית במחוז צפון, ואחראי על ייצוגו של הנאשם, הוסיף בתגובה כי "מדובר בנאשם שהביע חרטה כנה ואמיצה על מעשיו ופעל כדי להחזיר את הציוד שגנב, מדובר בנאשם שמתמודד עם בעיות מורכבות וראוי להעדיף את הפן השיקומי על פני ענישתי".