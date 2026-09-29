גבר יהודי הטיל את מימיו על החומה החיצונית של מנזר יעקב הקדוש ברובע הארמני בירושלים. כך דיווח היום (שני) האתר הרוסי Incidentia.ru. בתיעוד שהופץ מהאירוע נראה שומר המנזר ממהר אל הגבר ומרחיק אותו מהמקום. על פי הדיווח הפגיעה במנזר בוצעה מטעמי דת. צפו באירוע:

אדם מטיל את מימיו על קיר של כנסייה בירושלים. ( צילום: לפי סעיף 27א' מחוק זכויות יוצרים )





בדיווח של האתר הרוסי נטען שהמנזר הוא יעד תכוף להתנכלויות מצד קיצונים יהודים, ביניהם יריקות לעבר המבנה בעת שהם חולפים על פניו. על פי הדיווח בחודש שעבר עצרה המשטרה שישה יהודים דתיים, חמישה מהם קטינים, בחשד שירקו בכניסה למבנה, היכו בשער ויידו אבנים על המתחם.

על פי הדיווח המשטרה החלה להציב שוטרים ליד המנזר כדי למנוע את האירועים אך זמן קצר לאחר מכן ילד ארמני בן 9 רוסס בגז פלפל בסמוך. על פי האתר הרוסי היום התרחש אירוע נוסף שכוון נגד נוצרים. זאת כשגבר יהודי אורתודוקסי ירק על הקרקע כשחלף על פני צליינים נוצרים ליד כנסיית גבירתנו של הייסורים הארמנית-קתולית הסמוכה.