"נז"א" (נזק אגבי), סרטם התיעודי של יובל אברהם ורחל שור ("אין ארץ אחרת") זכה הערב בפרס חבר השופטים, בטקס הסיום של פסטיבל ונציה ה-83. הסרט מביא עדויות קשות של חיילי וחיילות היחידה 8200 על פעולות צה"ל במהלך המלחמה בעזה. חלקם אומרים בסרט ש"הם היו מעורבים בפשע מלחמה ורצח עם". לדברי יוצרי הסרט, מדובר במדיניות השמדה והרס מכוונות, כולל שימוש בבינה מלאכותית. אברהם אמר על הבמה לאחר הזכייה: "מאז שהפסטיבל הזה התחיל, ישראל הרגה לפחות שישה ילדים פלסטינים בעזה. קציני המודיעין הישראלים שדיברנו איתם סיפרו לנו כיצד ההרג ההמוני הזה הוא שיטתי. לא בטעות, אלא מתוך תכנון".