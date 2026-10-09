תקרית יוצאת דופן בצרפת: איגודי עובדים בצרפת וארגונים פרו-פלסטיניים מנסים למנוע הטסת מטען שיצרנית מערכות הלחימה הישראלית אלביט. לפי דיווח באתר "The New Arab", הם טענו כי הצליחו למנוע משלוח של רכיבים צבאיים לישראל בחברת התעופה הצרפתית אייר פראנס, ואמרו כי אל על אמורה להטיס מחר (שבת) את אותו מטען.

בעקבות החלטה של ועד העובדים בחברת המטענים קרגו, סירבו העובדים להעמיס את המשלוח על טיסת אל על. גורמי ביטחון ישראליים מעורבים בניסיון לפתור את המשבר ולאפשר את העברת המשלוח לישראל.

בצרפת מנסים לסכל את העמסת מטוס אל על ( צילום: אל על )

לטענת גורם בארגון "Urgence Palestine", המשלוח שיועד לאלביט נותר בצרפת לאחר שעובדים ופעילים התערבו כדי למנוע את העברתו בטיסה אתמול בבוקר מנמל התעופה שארל דה גול בפריז. לדבריו, אייר פראנס ביטלה את חוזה ההובלה, אף שהכחישה בפומבי שהמטען הוזמן אי פעם לטיסותיה. הארגון מסר כי בידיו ראיות להזמנה המקורית, וכן את מספר הטיסה החדש ואת שטר המטען האווירי.

על פי הודעה שפרסמו האיגודים, היצרנית הצרפתית "מיג'נו" וחברת שילוח המטענים DSV הזמינו מחדש את המשלוח לטיסת אל על מחר, משארל דה גול. הם קראו לרשויות בצרפת ולהנהלת נמל התעופה למנוע את יציאת המטען מהמדינה.

על פי הדיווחים, המשלוח מכיל רכיבים מכניים המשמשים במערכות המותקנות בכלי רכב צבאיים, והוא מיועד לאלביט מערכות יבשה, השייכת לאלביט מערכות. אייר פראנס הכחישה אתמול כי המטען הוזמן לטיסותיה, ומסרה כי אינה מובילה נשק או תחמושת לישראל.