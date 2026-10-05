הבטתם הערב למעלה? כנראה שלא פספסתם את הצבעים העזים במיוחד של השמיים: צפו בתמונות היפהפיות של שמי ישראל, בצבעי אדום, כחול, צהוב - ובגוונים רבים אחרים.
בשירות המטאורולוגי אמרו כי עננים בגובה רב מכסים הערב (שני) את שמי ישראל. מדובר בענני "צירוס", הידועים גם בשם "ענני נוצה".
מקורם בזרם סילון מדרום, שמנשב בגובה רב של כ-10 ק״מ. בשל הגובה הרב העננים עשויים מחלקיקי קרח. בעת שקיעת השמש פוגעים קרני השמש בחלקיקי הקרח והקרינה מתפזרת ומייצרת שקיעה מרהיבה.
גם מחר יכסו את השמים עננים בגובה רב ובינוני ואולי אף נחווה טפטופים וגשם קל. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות ומגמת ההתחממות תימשך בחמישי.