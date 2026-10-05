הבטתם הערב למעלה? כנראה שלא פספסתם את הצבעים העזים במיוחד של השמיים: צפו בתמונות היפהפיות של שמי ישראל, בצבעי אדום, כחול, צהוב - ובגוונים רבים אחרים.