משרדי הביטחון וההגנה של ישראל וקולומביה קיימו שיח ביטחוני אסטרטגי להעמקת שיתוף הפעולה בין המדינות. משלחת בכירה של משרד הביטחון, בראשות ראש סיבט, תא״ל (מיל') יאיר קולס, הגיעה בימים האחרונים לבוגוטה ובמסגרת הביקור קיימה שיח ביטחוני אסטרטגי עם שר ההגנה הלאומי של קולומביה, גנרל (מיל') חורחה אדוארדו מורה ועם בכירי משרד ההגנה הלאומי. הביקור הוא המפגש הביטחוני הבכיר הראשון זה שלוש שנים. במהלך השיח הציג הצד הקולומביאני את האיומים והאתגרים הביטחוניים עמם מתמודדת המדינה, ונציגי משרד הביטחון הציגו את הניסיון והידע שצברה מערכת הביטחון הישראלית.