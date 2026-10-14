מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, העביר היום (רביעי) לבכירים בקהילה הבינלאומית ולמנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב מכתב דחוף שבו עדכן על שביתת סוחרים פרטיים בעזה בעקבות איומים של חמאס ומנגנון מיסוי דורסני שהוא כופה עליהם. המתפ"ש הזהיר כי הכנסת הסחורות לרצועה תרד ב-50% - והזהיר: "חמאס ינסה להאשים את ישראל".

גלריה משאיות הסחורות במעבר רפיח ( צילום: AFP )

הצעד הדרמטי ננקט גם לאחר התגברות האיומים הישירים על חייהם של סוחרים שמסרבים להיענות לדרישותיו של ארגון הטרור. המכתב שוגר כאמור למנכ"ל מועצת השלום מלאדנוב, למפקד כוח הייצוב הבינלאומי לרצועה מייג'ור ג'נרל ג'ספר ג'פרס, ולמתאם ההומניטרי של האו"ם לאזור ראמיז אלאקבארוב. לפי ההודעה, ההחלטה לשבות התקבלה לאחר שאנשי מנגנוני הביטחון של חמאס עצרו את בנו של אחד הסוחרים, משום שאביו סירב להיענות לתשלומי הכופר והמיסוי של ארגון הטרור.

לפי צה"ל, על פי דיווחים שהתקבלו מהסוחרים, חמאס דורש תשלום במזומן של כ-10 אלף שקל עבור כל משאית שנכנסת לרצועה, ואף מחייב אותם למכור כ-30% מהסחורה במזומן - צעד שנועד לאפשר לו להשתלט על הכספים באופן ישיר וכך לשמר את שליטתו. יתרה מכך, הדבר מנוגד לחלוטין להתחייבות של הסוחרים שמאושרים לפעול ברצועה לבצע תשלומים באמצעות העברות בנקאיות מבוקרות בלבד. עוד דווח כי מנגנון המיסוי הורחב לאחרונה גם לסוחרי משנה, וכי בחמאס מתכוונים להחילו אפילו על אספקת מי שתייה.

המשמעות של שביתת הסוחרים היא פגיעה ישירה ביכולת של ישראל לעמוד ביעד שאליו התחייבה. על פי הסכם הפסקת האש, ישראל מחויבת לאפשר הכנסה של כ-600 משאיות ביום לרצועה, שמחולקות פחות או יותר חצי-חצי בין ארגונים בינלאומיים לבין סוחרים עזתים עצמאים. משום שהסקטור הפרטי מהווה כ-50% מכלל המשאיות הנכנסות לרצועה מדי שבוע, שביתת הסוחרים מובילה לירידה חדה של כ-300 משאיות ביום - צניחה של כ-50% בסך המשאיות הנכנסות ביממה.

מחבלי חמאס בנוסיראת ( צילום: Eyad BABA / AFP )

שלוש שנים לתוך המלחמה וחמאס עדיין עומד על הרגליים, מנהל את חיי העזתיים ברצועה ומשפיע באופן משמעותי על הכנסת משאיות הסיוע. בצה"ל הודו כי לא הצליחו עד כה לגבש מתווה שבו יוכנסו משאיות הסיוע ויגיעו לתושבים מבלי שיעברו בידיים של חמאס. החשש הוא שהשלכות השביתה - צמצום הכנסת הסחורות דה פקטו - יעמיק את הביקורת הבינלאומית על ישראל בעולם וייצר דה-לגיטימציה לפעילותה ברצועה.

במכתבו הבהיר המתפ"ש כי האחריות המלאה מוטלת על חמאס, וקרא לגורמים הבינלאומיים לפעול באופן מיידי למניעת התערבותו של ארגון הטרור במנגנון הכנסת הסיוע והסחורות ובעצירת ניצולו לצורך התעצמות כלכלית וצבאית. בנוסף, התריע האלוף הלוי כי חמאס ינצל את השבתת הסוחרים כדי להפיץ טענות כוזבות בדבר מחסור בסחורות ואי-עמידה של ישראל בתנאי ההסכם.

הפשיטה ביו"ש

בתוך כך, צה"ל ושב"כ מסרו כי חשפו שיתוף פעולה של "ארגוני צדקה" עם ארגוני טרור ביהודה ושומרון. במהלך שתי פעילויות ממוקדות ברמאללה וביטא נעצרו חמישה מחבלים ששיתפו פעולה עם חמאס והחזית העממית. לפי צה" ושב"כ, אותם "ארגוני צדקה" שימשו כמשרדים לארגוני הטרור.

"לשבור את המצור". תיעוד מהפשיטה על משרדי "ארגוני הצדקה" ( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

מוקדם יותר השבוע, פשטו כוחות צה"ל ושב"כ על משרדי אגודת הצדקה "אדאמיר" ברמאללה. במהלך הפעילויות נעצרו מחבלים והוחרמו מחשבים, מסמכים ופנקסי צ'קים שנשאו סממנים של קרנות חמאס מוכרזות. צה"ל ציין כי אגודת הצדקה "אדאמיר" ממומנת על ידי כספי טרור ופועלת על מנת לספק עזרה משפטית למחבלי החזית העממית היושבים בכלא. חלק מהמחבלים שעובדים באגודה, לקחו חלק בפיגוע במעיין דני, ב-23 באוגוסט 2019, שבו נרצחה רנה שנרב ז"ל.