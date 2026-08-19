הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר בדרום סוריה וקיים הערכת מצב מבצעית. הוא סייר באוגדה 210 עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד האוגדה, תת-אלוף יאיר פלאי ומפקדים נוספים. במהלך הסיור אמר הרמטכ"ל: "אנחנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית. לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך. עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור, ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. גם בסוריה יצרנו מרחב הגנה קדמי המהווה חיץ בחזית היישובים ובו כוחותינו פועלים".