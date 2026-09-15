ארגון "עתים" הגיש עתירה לוועדת הבחירות המרכזית, בדרישה לפסול את המועמד במקום השישי לרשימת ש"ס דרור עמוס, הממונה על המועצה הדתית חיפה, לאחר שלא התפטר 100 ימים מראש כנדרש בחוק. במקביל דורש הארגון מהמשרד לשירותי דת להוציאו מיידית לחל"ת. "כשמערכת שנועדה לספק שירות ממלכתי לכל אזרח הופכת למקפצה פוליטית, אמון הציבור מתרסק", אמר הרב שאול פרבר, יו"ר ומייסד הארגון. ​עו"ד יאיר מבורך שאג מהמחלקה המשפטית של "עתים" הוסיף: "הנורמה המעוותת שבה מינוי פוליטי קופץ באפס ימי צינון ישר לרשימה שלו לכנסת - סטירת לחי לשירות הציבורי".