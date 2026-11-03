מקטעים בנתיבי איילון (כביש 20) ייחסמו לתנועה לשני הכיוונים בסוף השבוע הקרוב. זאתבמסגרת עבודות תשתית בשרון ובגוש דן, להחלפת כבלים חשמליים החוצים את הנתיבים ומסילות רכבת באזור. על פי חברת החשמל, העבודות יחלו ביום חמישי (5 בנובמבר) בשעה 23:30 עד יום שישי בשעה 16:00; וכן במוצאי שבת (7 בנובמבר) מהשעה 23:00 ועד יום ראשון בשעה 05:00 לפנות בוקר. תנועת כלי הרכב תוסט לצירים מקבילים: כבישים 2, 4 ו-5.
לנוסעים בכיוון צפון: כביש 20 ייחסם הרמטית ממחלף גלילות מזרח ועד מחלף שבעת הכוכבים. תיחסם רמפת הכניסה מכביש 5 לכביש 20 לכיוון צפון. רמפת הכניסה ממחלף שבעת הכוכבים לכביש 20 לכיוון צפון תישאר פתוחה.
לנוסעים בכיוון דרום: כביש 20 ייחסם הרמטית ממחלף המעפילים ועד מחלף גלילות מזרח. תיחסם רמפת הכניסה ממחלף שבעת הכוכבים לכביש 20 לכיוון דרום. תיחסם רמפת הכניסה מכביש 543 במחלף שפיים מזרח לכביש 20 לכיוון דרום.
במקביל, הודיעה רכבת ישראל על שינויים זמניים בתנועת הרכבות באזור תל אביב והרצליה בסוף השבוע, גם הן בשל עבודות חברת חשמל, וכן עבודות בטיחות לשדרוג תשתיות המסילה והשירות. יופעל מערך היסעים ללא עלות. תנועת הרכבות תחזור לסדרה ביום ראשון (8 בנובמבר) ב-4:00 לפנות בוקר.
רכבות בקו מודיעין מרכז-נהריה (כולל רכבות הלילה שבין חמישי לשישי) יופעלו במתכונת מפוצלת בין תחנות מודיעין מרכז לת"א סבידור מרכז, ובין הרצליה לנהריה. רכבות בקו באר שבע- נהריה יופעלו במתכונת מפוצלת בין באר שבע מרכז לת"א סבידור מרכז, ובין הרצליה לנהריה. רכבות בקו אשקלון-בנימינה יופעלו במתכונת מפוצלת בין אשקלון לת"א סבידור מרכז, ובין הרצליה לבנימינה.
רכבות בקו ירושלים יצחק נבון-הרצליה יחלו ויסיימו את הנסיעה בתחנת ת"א סבידור מרכז ולא יעצרו בתחנות ת"א האוניברסיטה והרצליה. רכבות בקו בית שמש-נתניה יחלו ויסיימו את הנסיעה בתחנת ת"א סבידור מרכז ולא יעצרו בתחנות ת"א האוניברסיטה, הרצליה, בית יהושע ונתניה.