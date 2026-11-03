מקטעים בנתיבי איילון (כביש 20) ייחסמו לתנועה לשני הכיוונים בסוף השבוע הקרוב. זאתבמסגרת עבודות תשתית בשרון ובגוש דן, להחלפת כבלים חשמליים החוצים את הנתיבים ומסילות רכבת באזור. על פי חברת החשמל, העבודות יחלו ביום חמישי (5 בנובמבר) בשעה 23:30 עד יום שישי בשעה 16:00; וכן במוצאי שבת (7 בנובמבר) מהשעה 23:00 ועד יום ראשון בשעה 05:00 לפנות בוקר. תנועת כלי הרכב תוסט לצירים מקבילים: כבישים 2, 4 ו-5.