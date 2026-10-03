כ-900 אלף מטיילים פקדו במהלך חג הסוכות את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ. כך עולה מנתוני סיכום החג של רשות הטבע והגנים. על פי הנתונים, האתר המטויל ביותר בחג היה גן השלושה (הסחנה), שבו ביקרו כ-29,200 מטיילים. אחריו בצמרת: תל אשקלון, פארק המעיינות, גן לאומי ירקון (תל אפק), קיסריה, שמורת עין גדי, מעיין חרוד, שמורת הבניאס, הגן הלאומי סובב חומות ירושלים, שמורת עיינות צוקים ושמורת חוף דור-הבונים.

מבקרים בגן הלאומי אכזיב ( צילום: אלון כסה, רשות הטבע והגנים )





גלריה מטיילים בעין בוקק ( צילום: אשר פרץ, רשות הטבע והגנים )

ברשות הטבע והגנים סיפרו כי בחג הנוכחי ניכרת חזרה של המטיילים לאזורי הטיול ברחבי הארץ, ובפרט לצפון - לצד חזרה הדרגתית לדפוסי הטיול שאפיינו את חגי סוכות לפני שנות המלחמה. גם בחניוני הלילה נרשמו השנה היקפים הדומים לסוכות 2025, עם כ-39 אלף לינות. חניוני הלילה המובילים היו מעיין חרוד, חורשת טל, חוף אכזיב, גן השלושה, תל אשקלון וחאן בארות שבמכתש רמון.

על פי נתוני תחנות המידע של הרשות, כ-400 אלף מטיילים פקדו את המסלולים בשטחים הפתוחים – ובלטו במיוחד מצוק הצינים בנגב, שווייצריה הקטנה בכרמל, המכתש הגדול ומכתש רמון.

"שמחנו לפגוש את הציבור בהמוניו בשמורות הטבע והגנים הלאומיים, נהנים מהפעילויות הרבות בימים ובערבים", אמרה מנכ"לית רשות הטבע והגנים רעיה שורקי. "לאורך ימי החג פעלו עובדי ועובדות רשות הטבע והגנים סביב השעון בכל רחבי הארץ כדי לקבל את פני המטיילים ולשמור על בטיחותם ורווחתם", אמרה. שורקי הוסיפה: "אנו מזמינים את הציבור להמשיך ולצאת לטבע ליהנות מעונת הסתיו, לשמור על הניקיון ולא להשאיר עקבות בשטח".

במהלך החג טיפלו אנשי הרשות ב-27 אירועים שבהם מטיילים נזקקו לחילוץ או לסיוע במהלך הטיול, בעיקר עקב פגיעות כתוצאה מהחלקה או נפילה, ואירועים שבהם מטיילים נזקקו לעזרה בהליכה לאחר שנכנסו למסלול טיול שאינו תואם את יכולתם.

הגשמים אצלנו וההצפות בכרתים

בתוך כך, הגשמים שירדו במהלך סוף השבוע התאפיינו בפריסה רחבה, מהצפון ועד אזור אשקלון, אבל היו מקומיים וירדו לפרקי זמן קצרים. עם זאת, עוצמות הגשם היו חזקות וכמויות משקעים לא קטנות הצטברו בחלק מהתחנות: 17 מ"מ במעיליא שבגליל בתוך כ-10 דקות בלבד, 13 מ"מ בקיבוץ דפנה שבאצבע הגליל, 9 מ"מ במג'דל שמס שבצפון רמת הגולן ובכרמיאל ועכו ירדו 6 מ"מ. במהלך שישי בלילה הגיעו הגשמים גם לחוף הדרומי ובאשקלון ירדו 7 מ"מ תוך מספר דקות בלבד.

נזקי הצפות בכרתים ( צילום: REUTERS/Stefanos Rapanis )

( צילום: Costas METAXAKIS / AFP )

אותה מערכת גשם גדולה במרכז הים התיכון ששלחה לאזורנו שאריות של אוויר קר יחסית, גרמה לסערה גדולה באי כרתים הפופולרי בקרב תיירים, שם ירדו 360 מ"מ במהלך שתי יממות, נגרמו נזקים גדולים לתשתיות ואף נרשמו נפגעים.