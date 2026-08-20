קרן טרנר, חברת מפלגת "ביחד" ומנכ"לית משרד התחבורה לשעבר, התייחסה למשבר בנתב"ג סביב הפסקת הפעילות בעמדות הצ'ק אין: "בדרך כלל, הציבור הישראלי לא מבין עד כמה הוא נפגע משירותים ציבוריים ירודים. היום הוא מקבל דוגמה לכך ומשלם את המחיר על משרד שנמצא בעיצומה של קריסה, בעקבות מינויים פוליטיים מופרזים וניהול כושל". היא הוסיפה: "אני רוצה שתדעו שהדברים לא חייבים להיראות כך. הרגילו אותנו לממשלה שמנרמלת את התפיסה שאי אפשר לתקן שום דבר, אבל בקרוב הנהלת משרד התחבורה לא תצא כולה יחד ל'חופשה פרטית' במרוקו לשבוע בסוף אוגוסט".