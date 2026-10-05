ההחלטה להוריד את שלושת הנוסעים מהמטוס התקבלה בעקבות דרישות של רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים הישראלי. משם נמסר כי שניים מהגאורגים ניסו לטוס לארץ עם דרכונים ישראליים מזויפים. בנוגע לגאורגי השלישי נמסר כי כניסתו לישראל אסורה. יחד עם זאת, לא ברור כיצד השלושה הצליחו לעבור את כל שרשרת הצ'ק אין, ביקורת הגבולות והבידוק לפני שעלו למטוס.