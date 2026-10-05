דריכות ישראלית גבוהה בעקבות ניסיון הפיגוע: חמישה ימים אחרי שטייס-מחבל עומאני ניסה לרסק את טיסת "פליי דובאי" שעשתה את דרכה לישראל, עוכבה היום (שני) המראת מטוס של חברת טוס איירווייז מנמל התעופה בעיר בולוניה שבאיטליה לנתב"ג. בדיקת ynet העלתה כי ההמראה עוכבה למשך שלוש שעות בעקבות הורדת שלושה נוסעים גאורגים.
ההחלטה להוריד את שלושת הנוסעים מהמטוס התקבלה בעקבות דרישות של רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים הישראלי. משם נמסר כי שניים מהגאורגים ניסו לטוס לארץ עם דרכונים ישראליים מזויפים. בנוגע לגאורגי השלישי נמסר כי כניסתו לישראל אסורה. יחד עם זאת, לא ברור כיצד השלושה הצליחו לעבור את כל שרשרת הצ'ק אין, ביקורת הגבולות והבידוק לפני שעלו למטוס.
בעקבות ההחלטה בנוגע לשלושת הגאורגים, הוחלט להוריד מבטן המטוס גם את שאר הנוסעים ואת הכבודות שלהם לבדיקה חוזרת. עידית, אחת הנוסעים, סיפרה: "אחרי ששלושת הנוסעים הללו הורדו מהמטוס, כולנו הורדנו גם כדי לבצע בדיקה נוספת בציוד שלנו. לא הסבירו לנו מדוע הטיסה התעכבה ולמה הורידו אותנו".
מחברת טוס איירווייז נמסר בתגובה כי "בטיחות הנוסעים והצוות עומדת בראש סדר העדיפויות. החברה פועלת בשיתוף פעולה מלא מול רשויות התעופה בישראל וברחבי העולם". בחברה הודו לנוסעים על הסבלנות וההבנה וציינו: "נדגיש כי בשום שלב לא נשקפה סכנה לצוות ולנוסעים".
מקבוצת התיירות "קווי חופשה" שבבעלותה חברת התעופה נמסר: "שלושה נוסעים הורדו מהטיסה לבדיקה חוזרת. בהתאם להנחיות רשויות ההגירה בישראל, צוות חברת התעופה בשדה התעופה בבולוניה התבקש להוריד מהטיסה שלושה נוסעים לצורך בדיקה מחודשת".
לפנות בוקר התרחש אירוע חריג נוסף בטיסה של חברת התעופה טוס איירווייז: נוסעת שלא השלימה את הליכי ביקורת הגבולות הנדרשים הצליחה לעלות לטיסה. דקות לפני ההמראה זיהה צוות האוויר אי-התאמה בספירת הנוסעים. לאחר בירור מהיר אותרה הנוסעת, והתברר כי היא לא השלימה כאמור את הליכי ביקורת הגבולות. המשטרה המקומית הוזעקה למקום, והנוסעת הורדה מהמטוס והועברה לטיפול הגורמים המוסמכים.