שיקום עזה הוא פרס עצום לטרור ומנוגד לחלוטין לאינטרס הישראלי. עזה הפכה לאורך השנים מאז הימצאות הפלסטינים שם, למכונת הכביסה הגדולה בעולם. בהתחלה היא עבדה לשביעות רצון מפעיליה הפלסטינים. הם, יחד עם מדינות האיסלאם הג'יהדיסטי, בסיוע התמימים השימושיים מהאקדמיות המערביות הנאורות, לא הפסיקו לכבס, לטשטש, להעלים ולהלבין את תעשיית הדם, הרצח וההרג המפלצתי שמיוצרת שם.

מכונת הכביסה הזו הייתה כל כך מעולה שאפילו הקורבנות של מכונת הרצח העזתית, היהודים הישראלים - שוכנעו שמדובר בכביסה צחה כשלג. תעשיית השקרים הפלסטינים, השנייה רק לאיראנים, שכנעה אותנו, כי יש חמאס מדיני, שהם בעצם רוצחים בחליפות, ויש חמאס צבאי שהם רוצחים במדים ויש בתי ספר תמימים למראה שהם בעצם גם תשתיות טרור וחינוך לשנאת יהודים - הביאה כמעט לקריסתנו - ובמובהק לתמיכת העולם המערבי בפלסטינים.

אלא שה-7/10 נורא ככל שהיה, גרם לראשונה בתולדות מכונת הכביסה העזתית הצחה והריחנית - להתקלקל.

גלריה הבטונדות בקו הצהוב. המודל של עזה צריך ללכת לגריטה ( צילום: REUTERS/Ebrahim Hajjaj )

דעת הקהל בישראל כבר לא מאמינה להם, גם מוקדי שלטון שמרניים באירופה, ארה"ב, הודו ודרום אמריקה לא מאמינים להם. גם במועצת השלום לא מאמינים להם. עזה היא מה שהיא באמת. ערמה של כביסה באושה. כתמי כביסה של פשעים שטניים, מעשים מפלצתיים בחטופים היהודיים לעיני ילדים צוהלים, שאיש לא יוכל למרק ולטשטש. רבים מהבתים בעזה, היו פיר למנהרה. ברבים נמצאה נשקייה, בתי החולים בחלקם הגדול היו למפקדה. אי אפשר לתקן את עזה. הם הביאו זאת על עצמם. המודל של עזה צריך ללכת לגריטה.

לא אינטרס ישראלי

הסיכוי ששיקום ממשי של רצועת עזה אכן יקרום אור וגידים הוא קלוש. אין היגיון בהשקעות של סכומי כסף אסטרונומיים לשם כך, בהיקף 50 עד 70 מיליארדי דולרים, כדי לשוב ולכונן ישות שכל רצונה ושיקומה יהיה למטרה אחת - הטרדתה וניסיון להשמדתה של ישראל. מה שיחייב את ישראל לפגוע בחלק האוכלוסייה של הרוצחים המפגעים, שיביא לתמונות קשות, תקשורת שלילית ומכאן להחלשה מדינית וצבאית של ישראל. מה שיביא שוב ללחץ מדיני עלינו, לשיקום עזה בעל כורחנו - וחוזר חלילה בלופ אינסופי.

אין אינטרס מבחינתנו לשיקום עזה. משלל סיבות. להלן העיקריות:

שיטת "המקל והגזר" ובמקרה זה הגזר בלבד, לא הוכיחה את עצמה מעולם מול העזתים ולא מנעה מארגוני הטרור אי פעם רצון להתחמש מחדש ולהילחם בישראל או "סתם" למרר את חייה לאורך כל השנים.

שיקום עזה הוא פרס לטרור. רוצח שהשתתף בטבח וביתו נהרס, לא נורא! יקבל בית חדש בצלופן. וגם לא על חשבונו - אלא במימון בינלאומי.

ניסיון העבר מלמד כי כספי השיקום הם בעצם כספי "פרוטקשן" לשמירת האוכלוסייה שקטה, שרובם ישמשו להתחזקותם הצבאית מחדש של ארגוני הטרור וידרבנו ריבוי טבעי עד כדי פיצוץ אוכלוסין שישראל תצטרך להתמודד מולו.

מרכז תמיכה לוגיסטי של ארה"ב ליד כרם שלום. ישראל צריכה להסיר אחריות ( צילום: REUTERS/Amir Cohen )

מרכז חייה של חלק גדול מאוכלוסיית עזה הוא המלחמה בישראל. הם בחרו בחמאס שמניפסט היסוד שלו הוא השמדתה של ישראל. הם מעולם לא שמו לעצמם למטרה להפוך ליישות מצליחה כלכלית, העומדת בזכות עצמה, כל שכן מצליחה מדעית או תרבותית. הוכחות לכך ההיסטוריה מוצאת עוד מתקופת הפדאיון בשנות ה-50 של המאה הקודמת, הרבה לפני כיבוש הרצועה במלחמת המגן שלנו ב-1967.

נתונים אלה הם אשר מסבירים את העובדה שרוב העזתים נותרו תומכי חמאס או כל ארגון רצחני אחר שמתנגד לישראל ולכללי מוסר אלמנטריים, גם בהתנהלות הבינאישית הפנימית אצלם. ראו השלכתם בחיים של מרצחי הרשות הפלסטינית מגגות הבניינים לרחוב, על ידי אחיהם הרוצחים מהחמאס.

על פי משאלי דעת קהל מעזה, רוב העזתים תמכו בטבח ה-7 באוקטובר. לכן הם ממלאים ברצון את תפקידם כראש החץ של מדינות האזור העוינות את ישראל. ההיסטוריה מלמדת שעבור מדינות אלה הם משמשים כאמצעי לחימה קטלניים ומוצלחים נגד ישראל. אין שום סנטימנט פאן-ערבי כלפיהם. בשביל מדינות העימות, הפלסטינים ממלאים תפקיד של פרוקסי להשמדת ישראל. ב-7 באוקטובר הם כמעט והצליחו.

לכן, מדינות העימות עם ישראל, בראשות קטאר ומצרים, רוצות וצריכות את העזתים במצב כאוטי תמידי. הכאוס הנורא בעזה, מייצר את ההצדקה לתמיכת העולם בפלסטינים ומייצר את הסיבה הרציונלית הגיאופוליטית מדוע מותר להם לטבוח ולרצוח יהודים. מעגל קסמים ללא הפסקה.

לכן, כדי להבטיח את המצב הקיים, שחלילה איש לא יצליח להוציא אותם מעזה, בנתה מצרים בינה לבין העזתים, גדר אימתנית, בלתי עבירה. מבחינת המצרים שתרחיש הייחוס הסמוי שלהם הוא כנראה מלחמה נגד ישראל או לפחות הקזת דמה באופן מתמיד ופגיעה במעמדה בעולם - זה המצב המועדף. פלסטינים כלואים בלי יכולת לעזוב החוצה - ושישראל תיחנק.

על כן, ישראל צריכה להסיר אחריות ולהבהיר שהבעיה בעזה היא קודם כל תשתית אידיאולוגית שרוצה להשמיד את ישראל. העזתים, בדיוק כמו אחיהם ברשות הפלסטינית, נחשפים מגיל צעיר לשנאה ליהודים. בספרים לילדים, בפוסטרים בחדרים, בגנים ובבתי הספר, היהודים הם מפלצות שצריך להרוג.

לכן, אנו גורסים שהפתרון ארוך טווח. וצריך לטפל בבסיס. בתשתית האידיאולוגית האמונית של העזתים שאותה צריך לשקם לסטנדרטים מערביים ליברליים, הרבה לפני שבונים את התשתית הפיזית. צריכים להבהיר לעולם שלא ישקיעו את המיליארדים בעזה, כל עוד התשתית האידיאולוגית שם קיימת.

הגירה ורילוקיישן

ברור לכל כי המצב הכאוטי של עזה, שנוצר בגללם, יישאר כך לשנים רבות. שאף חינוך מחדש לערכי שלום לא יצלח שם. גם כספי השיקום, שאפילו טרם הובטחו, יתעכבו ויצומצמו כי מדינות המפרץ וסעודיה נקלעו, על רקע מלחמת איראן, למצב כלכלי לא פשוט.

אשר על כן, להערכתנו רוב העזתים ישמחו לעזוב את ישימון התופת הזה - ולעשות רילוקיישן. זה נכון אפילו מוסרית לעזור להם בכך. פתיחת המעברים למצרים, לצורכי מעבר לארצות אחרות הוא משהו שיש לעמוד עליו. אם המצרים יתעקשו צריך שנתעקש לאפשר לכל עזתי שירצה בכך, לצאת מרצונו דרך האוויר או הים.