לפי ההודעה, בתאונה היו מעורבים שני מטוסים מדגם SF-260 במהלך טיסת אימון בבסיס חיל האוויר "פרננדו" שבעיר ליפה, במחוז בטנגאס. כלי התקשורת המקומיים דיווחו כי שני המטוסים התנגשו זה בזה בעודם באוויר. הם התרסקו בתוך שטחי הבסיס, ולא היו נפגעים נוספים.

לפי ההודעה, בתאונה היו מעורבים שני מטוסים מדגם SF-260 במהלך טיסת אימון בבסיס חיל האוויר "פרננדו" שבעיר ליפה, במחוז בטנגאס. כלי התקשורת המקומיים דיווחו כי שני המטוסים התנגשו זה בזה בעודם באוויר. הם התרסקו בתוך שטחי הבסיס, ולא היו נפגעים נוספים.

לפי ההודעה, בתאונה היו מעורבים שני מטוסים מדגם SF-260 במהלך טיסת אימון בבסיס חיל האוויר "פרננדו" שבעיר ליפה, במחוז בטנגאס. כלי התקשורת המקומיים דיווחו כי שני המטוסים התנגשו זה בזה בעודם באוויר. הם התרסקו בתוך שטחי הבסיס, ולא היו נפגעים נוספים.