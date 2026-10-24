שני מטוסים של חיל האוויר הפיליפיני התרסקו אמש (שישי) במהלך טיסת אימון בבסיס חיל אוויר דרומית לבירה מנילה - וארבעה טייסי קרב נהרגו. כך מסר הבוקר הצבא המקומי.
לפי ההודעה, בתאונה היו מעורבים שני מטוסים מדגם SF-260 במהלך טיסת אימון בבסיס חיל האוויר "פרננדו" שבעיר ליפה, במחוז בטנגאס. כלי התקשורת המקומיים דיווחו כי שני המטוסים התנגשו זה בזה בעודם באוויר. הם התרסקו בתוך שטחי הבסיס, ולא היו נפגעים נוספים.
חיל האוויר הפיליפיני קרקע באופן זמני את צי המטוסים המדובר עד לסיום חקירת נסיבות התאונה. לדברי דובר חיל האוויר אלווין ג'יי קפינגויאן, צוותי תגובה נפרסו במקום כדי לאבטח את האזור ולהעריך את המצב. "עם התרחשות האירוע, הופעלו אמצעי תגובה מיידיים", אמר. "בראש סדר העדיפויות שלנו עומדים ביטחונם ושלומם של אנשי הצוות המעורבים, כמו גם של האנשים הנמצאים בקרבת זירת האירוע".
הפיליפינים עשתה שימוש במטוסים מדגם זה במהלך חודשים של תקיפות אוויריות בעיר מראווי שבדרום המדינה, לאחר שחמושים הנאמנים לדאעש השתלטו על האזור בשנת 2017.
בחודש מאי נהרגו שני טייסים לאחר שמטוס אימון מאותו דגם SF-260 התרסק באזור הררי בצפון הפיליפינים. כמו כן, מטוס נוסף מדגם SF-260 TP Marchetti התרסק במהלך טיסת אימון בשנת 2023 – תאונה שבה נהרגו גם כן שני טייסים.
פורסם לראשונה: 10:30, 24.10.26