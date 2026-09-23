המשטרה עצרה מנהל בתיכון בנגב בחשד שסטר לתלמיד ונשך אותו במהלך קטטה. בתום חקירתו שוחרר המנהל למעצר בית למשך חמישה ימים בתנאים מגבילים. משטרת עיירות ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע. המקרה דווח לראשונה בחדשות רשת.

המנהל היה זה שהתקשר למשטרה לפני יותר משבוע כדי לדווח על הקטטה. בחקירה עלה כי בנו ואחיינו של המנהל היו מעורבים לפי החשד בתגרה. החוקרים גבו עדויות מהמעורבים, אחד התלמידים סיפר שהמנהל דחף אותו וכאמור נשך וסטר. המנהל נחקר באזהרה, וכאמור שוחרר לביתו.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

המנהל הציג את גרסתו במכתב שהעביר לעמיתיו המנהלים. לטענתו, "לפני מספר ימים תלמיד שכבת י"ב התקשר לבני בשעות הלילה, והחל להפנות כלפיו וכלפיי איומים קשים, קללות והשפלות. לא הבנו את הסיבה להתנהגותו. כבר באותו לילה יצרתי קשר עם הורי התלמיד, אך לא קיבלתי מענה מספק. מיד לאחר מכן דיווחתי למשטרת ישראל על האיומים וביקשתי נוכחות משטרתית בבית הספר בבוקר".

המנהל ציין עוד: "למחרת, למרות שהוסכם מול ההורים שהתלמיד מורחק, הוא הגיע לבית הספר, ארב לבני ותקף אותו באכזריות אך ורק בשל היותו בנו של המנהל. בהמשך ניסה להגיע לחדרי כדי לפגוע בי פיזית, ורק תושיית המורים המקומיים מנעה זאת. המשטרה הגיעה רק לאחר התקיפה ומסרתי תלונה מסודרת. בסוף יום הלימודים הוזמנתי לתחנת עיירות לתת עדות".

"נטילת טביעות אצבע בצורה משפילה ופוגענית"

החשוד בתקיפת התלמיד סיפר כי הופתע לגלות בתחנת המשטרה שהוא מעוכב לחקירה תחת אזהרה. לדבריו, "הטלפון הנייד שלי נלקח, והוכנסתי לתא מעצר לצד עצורים נוספים. עברתי הליך זיהוי, צילום ונטילת טביעות אצבע בצורה משפילה ופוגענית. רק בחקירה התברר כי התלמיד התוקף הגיש נגדי תלונת סרק על תקיפה. חוקרת התנהלה בצורה מזלזלת ולא הייתה קשובה לגרסתי".

המנהל הוסיף: "בסיום החקירה שוחררתי בערבות למעצר בית מלא של חמישה ימים, בעוד התלמיד האלים מסתובב חופשי. למחרת, כששני בניי הגיעו להגיש תלונה במשטרה, הם נעצרו ונשלחו אף הם למעצר בית. בבירור שערכתי לאחר מכן, התברר כי גורם כלשהו פרסם תכנים בגנות התלמיד ברשת הטיקטוק. התלמיד דרש שאני, כמנהל, אמחק את הפרסום – ומשלא נעשה הדבר, החליט לנקום בילדיי ובי.