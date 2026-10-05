חמישה שוטרים מיס"מ אילת נחקרו ונעצרו - לאחר שלפי החשד היכו גבר שנשים התלוננו נגדו על כך שהטריד אותן מינית בטיילת, והשאירו אותו פצוע בחוף הים באילת. כך נודע ל-ynet.

לצד תיעוד שפורסם בעמוד של דניאל עמרם לפני חודשיים, סיפר אז המתלונן, בן 38 מקהילת העבריים, כי הותקף על ידי שוטרים והופקר שם כשהוא מדמם. "חשבתי שאני אמות שם", אמר. בתיעוד הוא נראה מובל על ידי השוטרים כשהוא אזוק. לדבריו, לאחר מכן הותקף באלימות קשה.

דבריו של הפצוע, לפני כחודשיים ( צילום: מתוך העמוד של דניאל עמרם )





הפצוע, לפני כחודשיים ( צילום: מתוך העמוד של דניאל עמרם )

במשטרה אמרו כי אז "השוטרים ניגשו אל האיש בעקבות פנייה של שתי נשים שבילו במקום, שטענו כי הוא מטריד אותן. במהלך הטיפול באירוע, ומשלא שעה להוראות השוטרים להתרחק מהמקום ולהימנע ממגע עמם, הוא נעצר והובל לניידת. לאחר שהושגה תכלית המעצר, שוחרר במקום בהתאם לבקשתו".