בהודעה אחת קצרה סימנו ראשי גוש השינוי - ובראשם יו"ר ישר! גדי איזנקוט - על המטרות שלהם לכנסת הקרובה, ואולי גם לממשלה הבאה. ההודעה מטעם ראשי הגוש שפורסמה הבוקר (שלישי), שעות לפני השבעת הכנסת ה-26, היא לקונית יחסית, אך טומנת בתוכה לא מעט רמזים - וגם מסר אחד חשוב לחרדים מכיוונו של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן.

גלריה ישיבת ראשי גוש השינוי, בשבוע שעבר

גם זה מסר לחרדים. ליברמן התעקש על ועדת חוץ וביטחון ( צילום: שלו שלום )

איזנקוט שם מועמד מטעמו לתפקיד יו"ר הכנסת, במטרה להבטיח שיהיה חבר בכל ממשלה עתידית בכנסת שתושבע היום. לאחר לבטים ומחשבה לשמור את התפקיד לעצמו, לפחות בזמן שהוא מנסה לכונן ממשלה, הוא החליט אמש לתת את זה לאדם מנוסה ממנו בעבודת הכנסת - מתן כהנא, שכיהן בעבר כסגן היו"ר שממלא את מקומו מדי פעם. יש לציין כי כהנא צפוי לכהן בתפקיד באופן זמני, לפחות עד כינונה של ממשלה חדשה - שבה הוא צפוי לקבל תפקיד שר. בנוסף איזנקוט לקח עבור מפלגתו את הוועדה המסדרת, שתקבע את הרכב ועדות הכנסת.

ליברמן קורץ לחרדים, בנט לאוצר?

ליברמן וישראל ביתנו התעקשו לקבל את ועדת החוץ והביטחון, בזמן ה"פלרטוט" שמנהל יו"ר המפלגה עם המפלגות החרדיות. המטרה המרכזית שלו בדרישה הזו היא לסמן לחרדים: כל חוק גיוס בממשלת שינוי יעבור דרכי. גם ליברמן, כמו כהנא, יכהן בתפקיד זמנית, אך הדרישה לקבל את ועדת החוץ והביטחון אולי מציבה אותו כמועמד המוביל לתפקיד שר הביטחון בממשלת שינוי, אם תקום כזו.

בנט התעקש על ועדת הכספים. מכוון למשרד האוצר? ( צילום: יובל חן )

רוצה לקחת בעלות על ביטול המהפכה המשפטית. גולן בליל הבחירות ( צילום: מוטי קמחי )

ומה לגבי נפתלי בנט? מי ששם במרכז הקמפיין שלו את "מהפכת המשרתים" - ושותק מאז ליל הבחירות לנוכח השיח של גוש השינוי עם החרדים על "פשרות גם בגיוס" - דרש וקיבל את ועדת הכספים. הח"כית המיועדת ממפלגתו לירן אבישר בן חורין, לשעבר מנכ"לית משרד התקשורת, היא המועמדת של גוש השינוי לראשות הוועדה החשובה. במהלך קמפיין הבחירות, ובעיקר לקראת סופו, בנט רמז במספר ראיונות כי ישקול לקחת את תפקיד שר האוצר.

המטרה: בעלות על ביטול המהפכה

מפלגת הדמוקרטים, שלפחות כרגע לא קיבלה תפקיד באופן רשמי, חותרת וצפויה לקבל את הוועדה שתעסוק בביטול החוקים של המהפכה המשפטית. הודעה בנושא צפויה לצאת בהמשך היום. במפלגה שואפים להגיש "חבילה חקיקה רחבה לביטול ההפיכה המשטרית", כלשונם, ובהם חוק מח"ש, פיצול היועמ"ש, שינוי שיטת הוועדה לבחירת שופטים, רפורמת התקשורת וחוקים רבים נוספים.

לא ברור כמה מהחוקים יצליחו בגוש השינוי לבטל אם לא תקום ממשלה, אך לפחות בחוקים שקשורים למהפכה המשפטית צפויות הצלחות. בכך מסמן לעצמו יאיר גולן את ה"טיקט" המשפטי - אחד הנושאים הטעונים של הכנסת הקודמת. לא ברור אם הדבר אומר בהכרח שהדמוקרטים יקבלו את תיק המשפטים בממשלה אפשרית, אך נראה שהיא מאותתת לכיוון החזרת גלעד קריב לראשות ועדת החוקה של הכנסת.

כאמור, עדיין לא ברור אם ראשי גוש השינוי יצליחו להרכיב ממשלה, אך כבר ברור שהתוכנית שלהם ל"השתלטות" על הכנסת יוצאת לפועל עם השבעתה, בזמן שגדי איזנקוט מחזיק במנדט להרכבת הממשלה. בהודעה מטעם "איזנקוט וראשי מפלגות גוש השינוי והתיקון" נמסר כי "הרכבי הוועדות יידונו ויגובשו במסגרת דיוני הוועדה המסדרת במהלך השבוע, ויובאו לאישור מליאת הכנסת ביום רביעי הקרוב. בנוסף, נטען ש"הושגו הסכמות באשר להקמת הוועדות המיוחדות, ופרטיהן יפורסמו בנפרד בהמשך".

אחרי השיחה בין איזנקוט לליברמן אמש, האחרון צפוי להכריז היום שהוא עומד מאחורי המועמדות של איזנקוט לראשות הממשלה באופן פומבי - ובכך יבהיר סופית שלא ייקח את התפקיד לעצמו. כמו בשיחה ביניהם אתמול, גם היום העביר מסר ליו"ר ישר!, בעל המנדט להרכבת הממשלה, כי הוא "ידאג להביא את המפלגות החרדיות" לממשלת שינוי עתידית.