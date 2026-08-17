נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל במהלך שיחה עם עיתונאים על אמירתו כי יכריז על מצר הורמוז כשטח אמריקני, והשיב: "ובכן, אני פשוט חושב שזה רעיון מצוין. כלומר, אנחנו שולטים בו באמצעות המצור. עכשיו, הם (האיראנים) יכולים להוות מטרד. הם יכולים להניח מוקש במים, אבל המצור היה יעיל מאוד. אנחנו מוציאים עכשיו מיליוני חביות נפט בשבוע. המצר פתוח ומחירי הנפט יורדים, והם ימשיכו לרדת אלא אם נחליט לעשות משהו הרבה יותר דרסטי ממה שאנחנו עושים עכשיו. איראן נמצאת בצרות גדולות. יש להם אינפלציה של 300%. המדינה במצב נורא, והצבא הובס לחלוטין״.