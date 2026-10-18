איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים הודיע על הרחבת העיצומים במסגרת סכסוך העבודה בעניין יישום חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות. במסגרת הצעד הארגוני החדש, עובדות ועובדים סוציאליים ברשויות המקומיות לא ישתפו פעולה עם הפיילוט של משרד הרווחה שאמור להתחיל באוקטובר. בשל כך, אנשים עם מוגבלויות שאמורים להתחיל לקבל שירותים חדשים שמגיעים להם לפי החוק החדש - לא יקבלו אותם. ההחלטה על הרחבת העיצומים התקבלה לאחר שמשרד הרווחה לא הציג מענה לעומסי העבודה הכבדים שנוצרו במסגרת יישום חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות, ולא התחייב לתוספת כוח האדם והמשאבים הנדרשים.