בעקבות תיעוד שהופץ ברשתות, שבו נראה נער בן 17 תושב אשדוד נוסע בפראות בעיר כשאדם אחר שכוב על גג רכבו - המשטרה עיכבה אתמול (ראשון) את הנהג לחקירה. הנער חשוד בעבירות של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, שימוש באור מהבהב ללא היתר ועבירות תנועה נוספות. בסיום הליכי החקירה בכוונת יחידת התביעות במשטרה להגיש נגדו כתב אישום. צפו בתיעוד המטריד:

תיעוד: נוסע בפראות כשאדם שכוב על גג רכבו ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א' לזכויות יוצרים )





רכבו של החשוד ( צילום: דוברת המשטרה )

שוטרי משרד התנועה בתחנת אשדוד פעלו לאיתור הנהג החשוד בביצוע שורת עבירות תנועה חמורות, בעקבות סרטונים שהתקבלו במשטרה ובהם תועדו מעשיו המסוכנים בכביש. בין היתר, תועד החשוד כשהוא סוטה מנתיב נסיעתו, מפעיל אור מהבהב כחול ללא היתר בסמוך לניידת משטרה ומסיע אדם על גג רכבו, תוך שהוא מתעד את עצמו במהלך הנסיעה, ובכך מסכן באופן ממשי את משתמשי הדרך.

בחקירה שביצעו שוטרי משרד התנועה בתחנת אשדוד, הצליחו השוטרים להתחקות אחר זהותו של הנהג. כאמור, המשטרה עצרה אותו אתמול ועיכבה אותו לחקירה. רכבו של החשוד נתפס כמוצג, ובהמשך צפויה המשטרה להגיש בקשה לחילוטו.