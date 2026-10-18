ראש הממשלה בנימין נתניהו מפעיל בימים האחרונים לחץ על המפלגות הקטנות שעשויות "לשרוף קולות" לגוש הקואליציה, במטרה להביא לפרישתן. במסגרת הלחצים, בלשכת נתניהו פנו בימים האחרונים בניסיון לתאם פגישה עם הרב טאו, נשיא ישיבת הר המור ופטרונה הרוחני של מפלגת "נעם" של ח"כ אבי מעוז. נתניהו ואנשיו פועלים למנוע התמודדות של נעם בבחירות, כשעל פי הערכות שיעור התמיכה במפלגה עומד על אלפי קולות, עד חצי מנדט. בסביבת הרב טאו מסרו כי "נתניהו ניסה לפנות לרב, אך נענה כי אם מטרת הפגישה היא להביא לפרישת מפלגת נעם לישראל מהמרוץ, הדבר אינו עומד על הפרק".