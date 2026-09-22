מנכ"ל חברת התעופה ההולנדית KLM לשעבר קמיל ארלינגס גרם בסוף השבוע מבוכה לעצמו ולחברה שאותה ניהל, אחרי שהתברר כי במהלך טיסה באחד ממטוסיה הוא הפר את הנחיות הבטיחות האוסרות לחבר לשקע ולהטעין מטענים ניידים, הותיר את המטען שלו מחובר לחשמל בעודו ישן – וגרם לפיצוץ ולפרוץ שריפה במטוס.

התיעוד מהמטוס: העמדה החרוכה והחלון השרוף





גלריה קמיל ארלינגס. KLM לא מסרה אם הוא האדם שספג כוויות

החלון החרוך אחרי הפיצוץ במטוס. הצוות מיהר לכבות את האש

לפי הדיווחים בתקשורת ההולנדית, השריפה פרצה במחלקת העסקים במטוס שבו היה ארלינגס בדרכו לקורסאו, ובעקבותיה נאלץ הצוות לבצע פניית פרסה מעל האוקיינוס האטלנטי ולשוב לנמל התעופה סכיפהול באמסטרדם. דווח כי ארלינגס בן ה-53 נרדם במושב שלו, וכי המטען הנייד שלו התפוצץ לפתע בקול רעש גדול כחמש וחצי שעות לאחר ההמראה והצית חלק מתא הנוסעים. הדיילים והדיילות כיבו את האש במהירות, אבל המטוס נאלץ לשוב לנמל.

בתמונה מהמטוס לאחר התקרית נראה החלון שליד מושבו של ארלינגס חרוך כשהתריס הסגור מכוסה פיח, ובתמונה אחרת נראו המטען הנייד ומטען הטלפון שלו שרופים גם הם. KLM מסרה כי גבר אחד נפגע מכוויות במהלך הטיסה, אך מטעמי צנעת הפרט לא ציינה אם מדובר בארלינגס.

מטוס של חברת התעופה KLM. את המטענים אסור להניח מעל המושבים ( צילום: Markus Mainka/shutterstock )

ארלינגס ניהל את KLM בשנים 2014-2011, ובעבר כיהן גם כשר התחבורה של הולנד, כחבר בית הנבחרים ההולנדי וכחבר הפרלמנט האירופי. העובדה שדווקא הוא מכולם אחראי לתקרית כזו עוררה זעם, משום שמנכ"לים של חברות תעופה מצופים להכיר טוב יותר מכולם את הסכנות הנשקפות לבטיחות המטוס ולקיים את התקנות האמורות למנוע אותן.