הכלבה לא הייתה מדבקת בעת שהותה בכפר רות, אלא הפכה למדבקת רק לאחר שעברה לכפר שמואל. בתה של האישה שקיבלה את הכלבה אימצה אותה ובאה איתה במגע קרוב. הכלבה עברה ניתוח עיקור כשבועיים לאחר שנאספה. למחרת המצב של הכלבה הידרדר והיא מתה.

הכלבה לא הייתה מדבקת בעת שהותה בכפר רות, אלא הפכה למדבקת רק לאחר שעברה לכפר שמואל. בתה של האישה שקיבלה את הכלבה אימצה אותה ובאה איתה במגע קרוב. הכלבה עברה ניתוח עיקור כשבועיים לאחר שנאספה. למחרת המצב של הכלבה הידרדר והיא מתה.

הכלבה לא הייתה מדבקת בעת שהותה בכפר רות, אלא הפכה למדבקת רק לאחר שעברה לכפר שמואל. בתה של האישה שקיבלה את הכלבה אימצה אותה ובאה איתה במגע קרוב. הכלבה עברה ניתוח עיקור כשבועיים לאחר שנאספה. למחרת המצב של הכלבה הידרדר והיא מתה.

ד"ר יחיאל מרום, חבר בארגון הישראלי לרפואה וטרינרית של חיות המחמד, ציין כי למרות ההנחה הרווחת, הכלבה שבאה במגע עם האישה שנדבקה בכלבת לא נבדקה לאחר מותה (הפגר נשלח להשמדה), ולכן אין הוכחה חד-משמעית שהיא הייתה מקור ההדבקה. יחד עם זאת, תחקיר משרדי החקלאות והבריאות העלה כי הכלבה אכן הייתה מקור ההדבקה הסביר.

ד"ר יחיאל מרום, חבר בארגון הישראלי לרפואה וטרינרית של חיות המחמד, ציין כי למרות ההנחה הרווחת, הכלבה שבאה במגע עם האישה שנדבקה בכלבת לא נבדקה לאחר מותה (הפגר נשלח להשמדה), ולכן אין הוכחה חד-משמעית שהיא הייתה מקור ההדבקה. יחד עם זאת, תחקיר משרדי החקלאות והבריאות העלה כי הכלבה אכן הייתה מקור ההדבקה הסביר.

ד"ר יחיאל מרום, חבר בארגון הישראלי לרפואה וטרינרית של חיות המחמד, ציין כי למרות ההנחה הרווחת, הכלבה שבאה במגע עם האישה שנדבקה בכלבת לא נבדקה לאחר מותה (הפגר נשלח להשמדה), ולכן אין הוכחה חד-משמעית שהיא הייתה מקור ההדבקה. יחד עם זאת, תחקיר משרדי החקלאות והבריאות העלה כי הכלבה אכן הייתה מקור ההדבקה הסביר.

הטרגדיה הנוראית היא הזדמנות לבחון את המדיניות של משרד הבריאות בכל הנוגע לחיסוני כלבת. כך, צוותים רפואיים במרפאות וטרינריות שנמצאים בסיכון חשיפה גבוה מאוד לכלבת אינם מחוסנים באופן מסודר על-ידי משרד הבריאות. בארגון הישראלי לרפואת חיות המחמד ביקשו לתקן את המעוות. "למשרד הבריאות אין נוהל לעובדים ברמת סיכון כזו. אין לנו מימון של החיסון, לא מקופות החולים ולא ממשרד הבריאות", אמר ד"ר מרום.

הטרגדיה הנוראית היא הזדמנות לבחון את המדיניות של משרד הבריאות בכל הנוגע לחיסוני כלבת. כך, צוותים רפואיים במרפאות וטרינריות שנמצאים בסיכון חשיפה גבוה מאוד לכלבת אינם מחוסנים באופן מסודר על-ידי משרד הבריאות. בארגון הישראלי לרפואת חיות המחמד ביקשו לתקן את המעוות. "למשרד הבריאות אין נוהל לעובדים ברמת סיכון כזו. אין לנו מימון של החיסון, לא מקופות החולים ולא ממשרד הבריאות", אמר ד"ר מרום.

הטרגדיה הנוראית היא הזדמנות לבחון את המדיניות של משרד הבריאות בכל הנוגע לחיסוני כלבת. כך, צוותים רפואיים במרפאות וטרינריות שנמצאים בסיכון חשיפה גבוה מאוד לכלבת אינם מחוסנים באופן מסודר על-ידי משרד הבריאות. בארגון הישראלי לרפואת חיות המחמד ביקשו לתקן את המעוות. "למשרד הבריאות אין נוהל לעובדים ברמת סיכון כזו. אין לנו מימון של החיסון, לא מקופות החולים ולא ממשרד הבריאות", אמר ד"ר מרום.