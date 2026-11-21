"זו שאלה של זמן עד שאחד מהרופאים או הצוות הרפואי במרפאה וטרינרית ימות מנשיכה של כלב". על-רקע מותה של תושבת כפר שמואל (37) לאחר שנדבקה בכלבת, מתריעים וטרינרים על כשלים מערכתיים במאבק במחלה, ובמיוחד בנוגע לנהלים חסרים, היעדר חיסוני כלבת מסודרים לצוותים וטרינריים, והיעדר אחריות ממשלתית יעילה.
מוקדם יותר היום (שבת) עדכן בית החולים שמיר-אסף הרופא בבאר יעקב על פטירתה של האישה שבאה במגע עם כלבת ה"אמריקן בולי" המשוטטת באזור השפלה. תחקיר ראשוני של משרד החקלאות העלה כי הכלבה נאספה באזור כפר רות והועברה לבית בכפר שמואל.
הכלבה לא הייתה מדבקת בעת שהותה בכפר רות, אלא הפכה למדבקת רק לאחר שעברה לכפר שמואל. בתה של האישה שקיבלה את הכלבה אימצה אותה ובאה איתה במגע קרוב. הכלבה עברה ניתוח עיקור כשבועיים לאחר שנאספה. למחרת המצב של הכלבה הידרדר והיא מתה.
ד"ר יחיאל מרום, חבר בארגון הישראלי לרפואה וטרינרית של חיות המחמד, ציין כי למרות ההנחה הרווחת, הכלבה שבאה במגע עם האישה שנדבקה בכלבת לא נבדקה לאחר מותה (הפגר נשלח להשמדה), ולכן אין הוכחה חד-משמעית שהיא הייתה מקור ההדבקה. יחד עם זאת, תחקיר משרדי החקלאות והבריאות העלה כי הכלבה אכן הייתה מקור ההדבקה הסביר.
"אין נוהל לעובדים ברמת סיכון כזו"
הטרגדיה הנוראית היא הזדמנות לבחון את המדיניות של משרד הבריאות בכל הנוגע לחיסוני כלבת. כך, צוותים רפואיים במרפאות וטרינריות שנמצאים בסיכון חשיפה גבוה מאוד לכלבת אינם מחוסנים באופן מסודר על-ידי משרד הבריאות. בארגון הישראלי לרפואת חיות המחמד ביקשו לתקן את המעוות. "למשרד הבריאות אין נוהל לעובדים ברמת סיכון כזו. אין לנו מימון של החיסון, לא מקופות החולים ולא ממשרד הבריאות", אמר ד"ר מרום.
לד"ר מרום יש עסק פרטי, והושא שולח את העובדים לחיסון פרטי במרפאת מטיילים. "זה המקום היחיד שאני יכול לקנות בכסף חיסון כלבת לעובדים שלי", אמר הווטרינר הבכיר. "זו שאלה של זמן עד שאחד מהרופאים או הצוות הרפואי במרפאה וטרינרית ימות מנשיכה של כלב. כאשר מגיע אליי כלב אני לא זורק אותו להסגר. אני צריך לבדוק אותו. ובתהליך הבדיקה אני והצוות שלי בחשיפה גבוהה. אז כרגע רק מחדדים נהלים. אבל אני חושב שההתנהלות של מדינת ישראל בתחום היא כושלת".
לדברי ד"ר מרום, אין לישראל תוכנית שיטתית ואפקטיבית למיגור הכלבת. "קיימת נטייה של משרדי הממשלה להאשים גורמים חיצוניים, כמו כלבים שעוברים את הגבולות, במקום להתמודד עם כשלים פנימיים", אמר הווטרינר.
בתוך כך, הווטרינר שטיפל בכלבה שככל הנראה העבירה את המחלה לאישה שנפטרה, פרסם פוסט בפייסבוק שבו הוא ציין כי בדיעבד היה עליו לשים לב שה"בולי" סבלה מתסמינים נוירולוגיים שהיו צריכים להדליק נורה אדומה. לדברי ד"ר מרום, "הווטרינר פעל כל פי הנהלים הקיימים. הוא עיקר וחיסן את הכלבה לאחר שהוחזקה 10 ימים אצל המשפחה המאמצת ולא הציגה סימני מחלה או התנהגות אגרסיבית, כנדרש בפקודת הכלבה".
הוא הוסיף: "הבעיה אינה בפעולת הווטרינר, אלא בנהלים ותקנות שמאפשרים אימוץ כלבים משוטטים ללא בדיקות חובה לכלבת, גם אם אינם מציגים סימני מחלה מיידים. ה'חטא' היחיד שניתן לייחס לווטרינר הוא שאולי היה עליו להפנות את האישה לרופא רשותי אם ידע שהכלבה נאספה מאזור בסיכון. אבל אנחנו לא יודעים מה נאמר לו".
ד"ר מרום הביע חשש שהפוסט של הווטרינר יוביל לגלגול האחריות עליו, במקום לטפל בכשלים המערכתיים שמאפשרים למקרים כאלה להתרחש. "הוא כתב את הפוסט הזה כדי להזהיר אחרים", אמר ד"ר מרום. "ייתכן שכעת למשרד החקלאות לא יהיה אינטרס לעשות תחקיר אמיתי. הווטרינר פעל במסגרת החוק, ועשה כמו שכל אחד מאיתנו היה יכול לעשות".