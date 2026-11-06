אזהרות אמריקניות חדשות פורסמו הלילה (בין שישי לשבת) לנציגויות במזרח התיכון, ובהן השגרירות בירושלים - בעקבות מה שהגדירו "מידע מודיעיני על ניסיונות איראניים לפגוע בבכירי ממשל אמריקנים באזור". באזהרות, שפורסמו גם לנציגויות האמריקניות בסעודיה, באיחוד האמירויות, בקטאר ובבחריין, נקראו אזרחים אמריקנים להגביר את ערנותם ולהיערך לביטולי טיסות, לסגירת מרחבים אוויריים ולהסלמה מהירה בלחימה.

טראמפ וחמינאי הבן ( צילום: AP/Alex Brandon, Atta KENARE/AFP, REUTERS/Stringer, Lance Davis/United States Navy/Huntington Ingalls Industries )

מלבד אותו חשש מפגיעה בבכירים אמריקנים, צוינה באזהרה התגברות האיום מצד החות'ים בתימן. ברקע, מתקפות החות’ים על שדות תעופה ותשתיות חיוניות בסעודיה, שגרמו לנפגעים ולשיבושים נרחבים.

בחודש שעבר הזהיר ראש המודיעין הלאומי האמריקני כי איראן הגבירה משמעותית את מאמציה לפגוע באמריקנים בחו”ל, וכי חלק מתוכניות ההתנקשות הגיעו לשלבים מתקדמים. הממשל כבר הורה לצמצם את נוכחות הדיפלומטים בכמה מנציגויותיו באזור. בשגרירות בירושלים קראו לאזרחים להכיר את מיקום המרחב המוגן הקרוב ולהוריד את יישומון פיקוד העורף, והבהירו כי השירותים הקונסולריים בישראל ממשיכים לפעול כרגיל.

החות'ים, שנלחמים נגד כוחות הקואליציה בהובלת סעודיה, טענו כי "האויב הסעודי" ביצע "טבח נגד אזרחים באל-ואזעיה, במחוז תעז, שהוביל למותם ולפציעתם של יותר מ-30 אזרחים". החות'ים טענו כי המתקפה כוונה לעבר שוק אזרחי, ובנוסף להרוגים נפצעו 8 בני אדם נוספים.

הקואליציה בהובלת סעודיה דיווחה מצדה על יירוט של שני טילים בליסטיים ששוגרו על-ידי החות'ים לעבר נג'ראן שבסעודיה.