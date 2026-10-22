נער מרהט הותקף באכזריות על ידי קבוצת רעולי פנים שהכתה אותו בשטח פתוח. התוקפים גררו אותו על הקרקע, הכו במקלות, דרכו על ראשו ואחד מהם לפחות אף כיוון אקדח לראשו. לא ברור מה קדם לתקיפה, שתועדה על ידי החשודים עצמם. אחד מהם נשמע אומר לו: "תתנצל או שתמות", ולאחר שהנער סירב, הם המשיכו להכות אותו ואף דרכו על ראשו וכאמור כיוונו אליו נשק, שגם איתו הכו אותו. תיעוד קשה לצפייה: