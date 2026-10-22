נער מרהט הותקף באכזריות על ידי קבוצת רעולי פנים שהכתה אותו בשטח פתוח. התוקפים גררו אותו על הקרקע, הכו במקלות, דרכו על ראשו ואחד מהם לפחות אף כיוון אקדח לראשו. לא ברור מה קדם לתקיפה, שתועדה על ידי החשודים עצמם. אחד מהם נשמע אומר לו: "תתנצל או שתמות", ולאחר שהנער סירב, הם המשיכו להכות אותו ואף דרכו על ראשו וכאמור כיוונו אליו נשק, שגם איתו הכו אותו. תיעוד קשה לצפייה:
בסביבתו של הנער אמרו ל-ynet כי "מדובר באירוע חמור ביותר שאי אפשר לעבור עליו בשתיקה. התקיפה הזאת כמעט הסתיימה ברצח. יש להעמיד לדין כל מי שהיה שותף למעשה הזה". עוד הם הוסיפו: "הם הגיעו למצב שהם ממש חטפו אותו, והכו ללא הפסקה"
הנער נפצע וסובל מחבלות בכל חלקי גופו. קרוביו מספרים כי מצבו הנפשי קשה בעקבות החוויה הטראומית. הם ציינו כי לפני כחודשיים אירע מקרה דומה, אז הותקף נער אחר בבית ספר בעיר.
ממשטרת ישראל נמסר: "אנו רואים את האירוע בחומרה רבה. משטרת רהט פתחה בחקירה במטרה לאתר את המעורבים ולנקוט נגדם בהליכים הנדרשים".