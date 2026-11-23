- וסיוע לאדם אחר בייצור נשק עבור ביצוע פיגוע נוסף. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו של ג'מג'ום עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

- וסיוע לאדם אחר בייצור נשק עבור ביצוע פיגוע נוסף. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו של ג'מג'ום עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.