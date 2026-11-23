על פי כתב האישום, ג'מג'ום, סטודנט לרוקחות באוניברסיטה הפלסטינית אל קודס שלה יש קמפוסים בירושלים, עבד כעוזר רוקח בבתי מרקחת של קופת חולים כללית בעיר. באישום, שהוגש על ידי פרקליטות מחוז ירושלים, נכתב כי הוא "עבר תהליך של הקצנה אידאולוגית והשתתף בשיעורי ג'יהאד במסגד בבית חנינא", שבמסגרתם הועברו "מסרים המעודדים ביצוע פיגועי התאבדות ורצח יהודים".
במסגרת לימודיו, כך נכתב באישום, רכש ג'מג'ום "ידע מקצועי" שאותו ניצל כדי לסייע לאדם נוסף שביקש לייצר מטען חבלה לצורך ביצוע פיגוע התאבדות. בין היתר, סיפק לו מידע על חומרי נפץ ואף התלווה אליו לרכישת חומרים כימיים ברמאללה, במטרה לסייע לו ולהסיר חשד באשר לכוונותיו.
בנוסף, החליט ג'מג'ום לבצע בעצמו פיגוע התאבדות רצחני במסגד אל-אקצא, במטרה להרוג יהודים העולים להר הבית ולמנוע את עלייתם בעתיד. עוד נטען באישום כי לצורך מימוש תוכניתו הוריד למחשבו ספרי הדרכה לייצור מטעני נפץ ורעל ואף התאמן באומנויות לחימה כדי להיערך לביצוע הפיגוע, להימלטות ולתקיפת מי שינסה לעצור אותו.
ג'מג'ום נעצר ב-13 באוקטובר וכתב האישום מייחס לו עבירות של קשר לפעולה בנשק למטרות טרור ואימונים או הדרכה למטרות טרור. החקירה נוהלה על ידי שב"כ והיחידה המרכזית של מחוז ירושלים במשטרה (ימ"ר).