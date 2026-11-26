הפרקליטות הגישה לבית משפט השלום בנצרת כתב אישום בגין עבירות של גביית דמי חסות נגד ראש מועצת אל-בטוף עאהד רחאל, בנו רדא, וכן נגד זידאן חאלדי וסלימאן שיבלי וחברת איילון שירותי אבטחה, שבבעלות בן נוסף של ראש המועצה. לעאהד מיוחסות עבירות של גביית דמי חסות בשני האישומים. לפי האישום הראשון, עאהד הגיע לאתר בנייה בשכונת גבעת אלונים בקריית אתא ודרש לקבל לידיו את השמירה באתר. עאהד והנאשמים שפעלו עמו המשיכו לדרוש את התשלומים תוך ניצול מצוקת החברה. בסך הכול העבירה החברה כ-800 אלף שקלים בשנים 2023–2026. האישום השני עוסק ב"שירותי שמירה" שסוכמו עבור אתרים להקמת מערכות סולאריות בעין חרוד, במעוז חיים ובבית השיטה.