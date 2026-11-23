המאמצים להקמת ממשלה חדשה בראשות גדי איזנקוט נמשכים, ובינתיים מחריף העימות בין יו"ר ביחד נפתלי בנט לראש הממשלה בנימין נתניהו. בנט הזהיר היום (שני) את נתניהו כי אם ינסה לסכל את הקמתה של ממשלת אחדות - הוא "יישא בתוצאות". מנגד, נתניהו הבהיר כי גם אם תוקם ממשלה בלעדיו, הוא יישאר בכנסת ובראשות הליכוד ויפעל להפלתה.
ראש הממשלה לשעבר בנט אמר היום בישיבת הסיעה של "ביחד" כי ״אנחנו הופכים כל אבן כדי להקים ממשלה ציונית שתחליף את הממשלה הכושלת היוצאת. אנחנו עומדים מקרוב על המאמצים להקים ממשלת אחדות ציונית, ותומכים בכל הפעולות שמבצע איזנקוט להקים ממשלה טובה בישראל. אם נגלה שפניו של נתניהו לבזבוז זמן ולא לאחדות בראשות איזנקוט תחילה - הוא יישא בתוצאות״.
כוונתו של בנט היא לכך שככל שהמו"מ לאחדות לא יצליח, תובא לאישור הכנסת ממשלה אחרת בהתאם לתוכנית של יו"ר ישר! איזנקוט - בתמיכת החרדים או בתמיכה המפלגות הערביות.
נתניהו עצמו אמר כאמור כי בתרחיש כזה, הוא יישאר בכל מקרה בכנסת ויו"ר הליכוד. ״גם אם תוקם ממשלה רעה לא אלמן ישראל, נפיל אותה״, אמר. נתניהו הזכיר בין השאר כי גם ב-2022 הופלה ממשלה של גוש השינוי שהתבססה על תמיכתה של רע"מ, והבהיר כי אם תקום ממשלה דומה גם הפעם - הליכוד יפעל להפלתה.
ברקע הדברים, נמשכים המאמצים איזנקוט להרכיב ממשלה, לאחר שנשיא המדינה יצחק הרצוג הטיל עליו את המנדט בתחילת החודש. לאיזנקוט נותרו כשבועיים עד לתום המנדט ב-6 בדצמבר, עם אופציה להארכה של 14 ימים, ובשלב זה הוא פועל בשלושה צירים מרכזיים: הקמת ממשלת אחדות עם הליכוד, צירוף המפלגות החרדיות לממשלה בראשותו או הקמת ממשלת מיעוט שתישען על תמיכת המפלגות הערביות.
בנט, שדוחף להקמת ממשלת אחדות עם הליכוד, הבהיר כי מבחינתו התנאי המרכזי הוא שאיזנקוט יכהן ראשון ברוטציה, ולא נתניהו. מנגד, בליכוד עומדים על כך שנתניהו ימשיך לכהן כראש הממשלה גם במסגרת ממשלת אחדות. אתמול נפגשו צוותי המשא ומתן של שתי המפלגות במשך יותר מארבע שעות, אך השיחות הסתיימו ללא הסכמות בסוגיות המהותיות, והצדדים אף לא דנו באפשרות של רוטציה.
במקביל, בגוש השינוי נמשכים חילוקי הדעות סביב האפשרות להקים ממשלת מיעוט בהסתמך על המפלגות הערביות. יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מתנגד למהלך ומעדיף לפעול לצירוף המפלגות החרדיות, וגם בנט הביע התנגדות להקמת ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות. מנגד, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן תומך באפשרות של הקמת ממשלת מיעוט שתכלול את רע"מ ותזכה לתמיכה מבחוץ של הרשימה המשותפת.