, ובינתיים מחריף העימות בין יו"ר ביחד נפתלי בנט לראש הממשלה בנימין נתניהו. בנט הזהיר היום (שני) את נתניהו כי אם ינסה לסכל את הקמתה של ממשלת אחדות - הוא "יישא בתוצאות". מנגד, נתניהו הבהיר כי גם אם תוקם ממשלה בלעדיו, הוא יישאר בכנסת ובראשות הליכוד ויפעל להפלתה.

, ובינתיים מחריף העימות בין יו"ר ביחד נפתלי בנט לראש הממשלה בנימין נתניהו. בנט הזהיר היום (שני) את נתניהו כי אם ינסה לסכל את הקמתה של ממשלת אחדות - הוא "יישא בתוצאות". מנגד, נתניהו הבהיר כי גם אם תוקם ממשלה בלעדיו, הוא יישאר בכנסת ובראשות הליכוד ויפעל להפלתה.

ראש הממשלה לשעבר בנט אמר היום בישיבת הסיעה של "ביחד" כי ״אנחנו הופכים כל אבן כדי להקים ממשלה ציונית שתחליף את הממשלה הכושלת היוצאת. אנחנו עומדים מקרוב על המאמצים להקים ממשלת אחדות ציונית, ותומכים בכל הפעולות שמבצע איזנקוט להקים ממשלה טובה בישראל. אם נגלה שפניו של נתניהו לבזבוז זמן ולא לאחדות בראשות איזנקוט תחילה - הוא יישא בתוצאות״.

ראש הממשלה לשעבר בנט אמר היום בישיבת הסיעה של "ביחד" כי ״אנחנו הופכים כל אבן כדי להקים ממשלה ציונית שתחליף את הממשלה הכושלת היוצאת. אנחנו עומדים מקרוב על המאמצים להקים ממשלת אחדות ציונית, ותומכים בכל הפעולות שמבצע איזנקוט להקים ממשלה טובה בישראל. אם נגלה שפניו של נתניהו לבזבוז זמן ולא לאחדות בראשות איזנקוט תחילה - הוא יישא בתוצאות״.

ראש הממשלה לשעבר בנט אמר היום בישיבת הסיעה של "ביחד" כי ״אנחנו הופכים כל אבן כדי להקים ממשלה ציונית שתחליף את הממשלה הכושלת היוצאת. אנחנו עומדים מקרוב על המאמצים להקים ממשלת אחדות ציונית, ותומכים בכל הפעולות שמבצע איזנקוט להקים ממשלה טובה בישראל. אם נגלה שפניו של נתניהו לבזבוז זמן ולא לאחדות בראשות איזנקוט תחילה - הוא יישא בתוצאות״.

כוונתו של בנט היא לכך שככל שהמו"מ לאחדות לא יצליח, תובא לאישור הכנסת ממשלה אחרת בהתאם לתוכנית של יו"ר ישר! איזנקוט - בתמיכת החרדים או בתמיכה המפלגות הערביות.

כוונתו של בנט היא לכך שככל שהמו"מ לאחדות לא יצליח, תובא לאישור הכנסת ממשלה אחרת בהתאם לתוכנית של יו"ר ישר! איזנקוט - בתמיכת החרדים או בתמיכה המפלגות הערביות.

כוונתו של בנט היא לכך שככל שהמו"מ לאחדות לא יצליח, תובא לאישור הכנסת ממשלה אחרת בהתאם לתוכנית של יו"ר ישר! איזנקוט - בתמיכת החרדים או בתמיכה המפלגות הערביות.