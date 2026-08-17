ראש הממשלה החדש של בריטניה אנדי ברנהאם נפל קורבן למתחזה שהעמיד פנים כי הוא ראש הסגל של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, סוזי וויילס, וגרם לו להאמין שהוא מתכתב איתה. כך דיווחו כלי תקשורת בריטיים ואמריקניים. לפי הדיווחים, ברנהאם ניהל חילופי הודעות עם אדם שהציג את עצמו כוויילס ועמד איתו בקשר, אך הקשר הזה הופסק כשהחלו לעלות חשדות בנוגע לאדם שבצד השני. ב"גרדיאן" הבריטי דיווחו כי "לפי הידוע" לא נשלחו הודעות "בעלות חשיבות", וכי הפעילות החשודה דווחה במהירות לרשויות הרלוונטיות. לפי דיווח באתר החדשות האמריקני "פוליטיקו", שהיה הראשון לחשוף את הפרשה, הצדדים החליפו רק "הודעות בודדות", ואלה היו הודעות טקסט בלבד.