סוף שבוע גשום בדרך אלינו עם כמויות משקעים גבוהות בעיקר לאורך החוף - מהחוף הצפוני והכרמל, דרך השרון, החוף המרכזי וגוש דן, ועד אזור לכיש והחוף הדרומי.
לפי השירות המטאורולוגי, גשמים מקומיים יתחילו לרדת בצפון הארץ ובמישור החוף בשעות הערב של יום חמישי, לצד ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך יום שישי ירדו גשמים מדי פעם בצפון ובמרכז, גם בעוצמות חזקות, לצד סופות רעמים יחידות. בצפון הנגב ייתכן גם גשם מקומי. הטמפרטורות יוסיפו לרדת ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
שיאה של מערכת הגשם צפוי ביום שבת, אז גם צפויות הצפות בערים בחוף המרכזי, בשפלה ועד לאזור אשקלון, בשל עשרות מ"מ של גשם שירדו לאורך כמה שעות. במקביל ינשבו רוחות מערביות ערות, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה.
במפה המוצגת כאן תוכלו לראות את תחזית המשקעים של השירות המטאורולוגי עד יום שבת. המפה ממחישה את כמות הגשם המצטברת הצפויה לרדת במילימטרים. כדי לקרוא את המפה נכון, יש להיעזר בסולם הצבעים המופיע בצדה הימני, המקשר בין כל צבע במפה לכמות המשקעים המוערכת. הכלל הוא פשוט: צבעים "קרים", כגון תכלת, כחול וירוק, מציינים אזורים שבהם צפויות כמויות גשם קטנות או אפסיות. לעומת זאת, ככל שהצבעים על המפה מתחממים והופכים לכהים יותר – מצהוב, דרך כתום ואדום, ועד לחום ולסגול עז – כך הם מצביעים על מוקדים שבהם צפויה כמות משקעים כבדה ומשמעותית בהרבה. כדי לבדוק את התחזית לאזור מסוים, כל שעליכם לעשות הוא לאתר את מיקומכם הגיאוגרפי על המפה, לבדוק באיזה צבע הוא צבוע, ולהשוות צבע זה לערך המספרי המופיע במקביל אליו בסולם.
לפי מפת השירות המטאורולוגי, האזורים עם כמויות הגשם הגבוהות ביותר עד יום שבת צפויים להיות:
מישור החוף הצפוני והכרמל (אזור חיפה וצפונה): משקעים בטווח של 60 עד 100 מ"מ. מישור החוף המרכזי (אזור חדרה והשרון): משקעים של 40 עד 80 מ"מ. הגליל העליון ורמת הגולן (אזור צפת): טווח של 40 עד 60 מ"מ, עם מוקדים כהים יותר.
לשם השוואה באזורים נוספים בארץ: תל אביב וגוש דן: משקעים בכמות של כ-20 עד 40 מ"מ. ירושלים, אשדוד ואשקלון: כמויות מתונות יותר הנעות בטווח של 15 עד 30 מ"מ. אזור הדרום (באר שבע, מצפה רמון ואילת): משקעים מעטים עד אפסיים, לרוב פחות מ-5 מ"מ.
כפי שניתן לראות במפה, בכמה מקומות בארץ יש גם צפי לכמויות של 100 מ"מ ויותר במצטבר מיום חמישי עד יום שבת. עם זאת, מדובר במוקדים נקודתיים.
בינתיים, הלילה, יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר כבר תחל ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים.
הטמפרטורות החזויות הלילה ומחר: ירושלים 15-22, תל אביב 19-26, חיפה 20-24, צפת 16-21, קצרין 18-26, טבריה 20-27, נצרת 20-26, עפולה 16-27, בית שאן 19-29, לוד 19-26, אשדוד 19-26, עין גדי 24-27, באר שבע 17-26, מצפה רמון 18-23, אילת 23-30.