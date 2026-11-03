במפה המוצגת כאן תוכלו לראות את תחזית המשקעים של השירות המטאורולוגי עד יום שבת. המפה ממחישה את כמות הגשם המצטברת הצפויה לרדת במילימטרים. כדי לקרוא את המפה נכון, יש להיעזר בסולם הצבעים המופיע בצדה הימני, המקשר בין כל צבע במפה לכמות המשקעים המוערכת. הכלל הוא פשוט: צבעים "קרים", כגון תכלת, כחול וירוק, מציינים אזורים שבהם צפויות כמויות גשם קטנות או אפסיות. לעומת זאת, ככל שהצבעים על המפה מתחממים והופכים לכהים יותר – מצהוב, דרך כתום ואדום, ועד לחום ולסגול עז – כך הם מצביעים על מוקדים שבהם צפויה כמות משקעים כבדה ומשמעותית בהרבה. כדי לבדוק את התחזית לאזור מסוים, כל שעליכם לעשות הוא לאתר את מיקומכם הגיאוגרפי על המפה, לבדוק באיזה צבע הוא צבוע, ולהשוות צבע זה לערך המספרי המופיע במקביל אליו בסולם.