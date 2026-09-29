יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון אמר כי בכירי חברות ה-AI חתמו על הסכם, במסגרתו נקבעו סטנדרטים מקובלים בתחום בפגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. טראמפ פרסם את הקובץ, שהוסכם על-ידי הבכירים בחשבונו ברשת Truth Social, וכולל סעיפים לפיהם "כל חברה תטמיע ארבע שכבות בקרה וביקורת". עוד נכתב בקובץ כי "על החברות ליישם מנגנוני בקרה פנימיים חזקים כדי לפקח על היכולות של המודלים שלהן ועל מידת ההתאמה שלהם ליעדים ולעקרונות שנקבעו". המסמך חתום על-ידי טראמפ, מנכ"ל גוגל סונדר פיצ'אי, מנכ"ל אנתרופיק דריו אמודיי, מנכ"ל מטא מארק צוקרברג, גרג ברוקמן ממייסדי OpenAI, אילון מאסק, ומייסד ומנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג.