הגיעה לארץ רק לפני חודש: ראש שלוחת שגרירות צ'כיה בירושלים, קלרה שנידרובה, נהרגה מפגיעת מיניבוס ליד שוק מחנה יהודה בבירה. מצלמות אבטחה ברחוב תיעדו את רגע הפגיעה בה.

הפגיעה הקטלנית בדיפלומטית, בתאונה ליד שוק מחנה יהודה





שנידרובה, בת 30, נהרגה אתמול לאחר שנהג המיניבוס איבד שליטה ועלה על המדרכה ברחוב אגריפס הסמוך לשוק, פגע בה ואף התנגש בחנות. שנידרובה נפצעה באורח אנוש, ובהמשך נקבע מותה בבית החולים שערי צדק בעיר. המשטרה עיכבה את נהג המיניבוס לחקירה וממשיכה לבדוק את נסיבות התאונה.

אביה של שנידרובה היה שגריר צ'כיה בארץ בסוף שנות התשעים, והיא הייתה בארץ כילדה והתאהבה בישראל. היא הוצגה רק לפני יומיים לנוכחים באירוע חגיגי לרגל יום המדינה הצ'כי במלון המלך דוד בירושלים, שבו סיפרה על סגירת המעגל - הגעתה לשרת במקום שבו אביה שימש כשגריר.

קלרה שנידרובה, וזירת התאונה בשוק מחנה יהודה ( צילום: מתוך רשת X, דוברות המשטרה )

יממה לאחר מכן נהרגה שנידרובה בתאונה. שגרירות צ'כיה בישראל הודיעה על מותה והביעה "צער עמוק" על האובדן של "עמיתה וחברה". בהודעה נכתב כי שנידרובה הייתה "דיפלומטית מצוינת, חמה ובולטת", ונשלחו תנחומים למשפחתה ולקרוביה. ארונה יוטס לקבורה בצ'כיה.

שר החוץ גדעון סער, שפגש אותה רק יום לפני מותה בקבלת הפנים הדיפלומטית, מסר: "קיבלנו בצער רב את הבשורה הקשה על מותה הטראגי של קלרה שנידרובה. אנו מביעים את תנחומינו הכנים למשפחתה, לקרוביה ולכל הקהילה הדיפלומטית הצ'כית. קלרה הייתה דיפלומטית בכירה ומסורה וידידה אמיתית של ישראל. יהי זכרה ברוך".