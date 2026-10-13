בפאנל המשפטי שנערך היום (שישי) בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" התארחו המשנה בדימוס לנשיאת בית המשפט העליון, השופט חנן מלצר , שמכהן כיום כנשיא מועצת העיתונות; עו״ד רז נזרי , לשעבר המשנה הבכיר ליועמ״ש לממשלה; שותף בכיר במשרד פירון ועו״ד דינה זילבר , המשנה לשעבר ליועץ המשפטי לממשלה.

הפאנל המשפטי בוועידת "האנשים של המדינה": ( צילום: ליאור שרון, ירון ברנר, טל אזולאי )

המשנה לנשיאה בדימוס מלצר מתח בדיון ביקורת על הממשלה הנוכחית ואמר כי "מי שהיה מופקד על הדברים רצה להרוס את העצמאות של בית המשפט וגם להרוס את עצמאות התקשורת". עם זאת אמר שהוא לא מצטער על פסק הדין שמכונה "0 נגד 11" - שבו במאי 2020, קבע הרכב מורחב של בג"ץ ומלצר בתוכו כי אין מניעה להטיל את הרכבת הממשלה על בנימין נתניהו למרות כתב האישום נגדו.

לדברי השופט מלצר: "אני לא מצטער שפסקתי לפי החוק. בסיטואציות כאלו בית המשפט הוא מוגבל על ידי הוראות החוק. אז אני לא יכול להצטער על זה שפעלנו על פי החוק. אלו שמבקרים אותנו שלא היינו יותר אקטיביסטים וחרגנו מהוראות החוק, לא מבינים שיש תפקיד גם לציבור. העיקרון הוא שבית המשפט צריך לפעול אך ורק על פי החוק והוא לא יכול לפעול על פי רצונם של צדדים כאלה ואחרים בין אם הם מימין, בין אם משמאל והמצפן הוא החוק בלבד".

עו"ד דינה זילבר תקפה במהלך הפאנל את החקיקה שיזמה הממשלה בנושא מערכת המשפט ואמרה שרוחה מתפשטת גם לתחומים נוספים. לדבריה: "תמיד יש מקום לשיפור, טיוב ושינוי, אבל כשאנחנו מסתכלים על המוטיבציות העמוקות שעומדות בבסיס ההפיכה המשטרית, זה לא בא כדי לתקן את בעיות האמת שקיימות במערכת המשפט - העומס, ייעול ההליכים, שיפור השירות לאזרח - דברים שבאמת לציבור הרחב יש מה להרוויח ממנו. אלא באמת פשוט להוריד את המגבלות על כוחו של השלטון ולהפוך רשות אחת לרשות שהיא בעלת הכוח הבלבדי. ואנחנו רואים שמערכת המשפט הייתה אולי הראשונה או הבולטת בדוגמה.

משתתפי הפאנל עם המנחה נטעאל בנדל ( צילום: יריב כץ )

"אבל לאחר מכן, בשנים שעברו מאז הרעיון של ההפיכה המשטרית, אנחנו רואים ניסיונות להצר את כוחה של התקשורת, פגיעה בשירות הציבורי ופגיעה בשומרי סף אחרים. ניסיונות לפגוע בהיגד המקצועי והעצמאי של אנשים במערכות אחרות, בין אם זה מערכות תקציביות או ביטחוניות. פגיעה בכל מנגנון של בקרה וריסון. אני חושבת שמציאות כזאת היא לא מציאות שמיטיבה עם האזרחים מכל צדדי הקשת. יש פה תפקיד חשוב גם לחברה האזרחית, על פני כל הרצף של הדעות והגיוונים, להבין מול מה אנחנו עומדים".

עו"ד ניזרי אמר בפאנל: "חיוני לעשות רפורמה, אבל אסור והרסני אם תהיה מהפכה. לצערי מה שניסו לעשות בסופו של דבר, היה הרבה יותר קרוב למהפכה מאשר לרפורמה. אז בעיניי טוב שמה שרצו לעשות לא נעשה. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לשקוד על זרי הדפנה ולהגיד עכשיו הכל בסדר. כי לא הכל בסדר, בלי קשר למחאה כזאת או אחרת. בעיניי יש אינטרס בהסכמה רחבה בדברים שיחזיקו לאורך זמן. כל אחד בחר את הדוגמאות שנוחות לו, אבל יש עובדה אחת שלדעתי אי אפשר לחלוק עליה. לא מצאתי מי שיסתור אותה.