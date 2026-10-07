משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מסר כי ארגון "משט סומוד העולמי" (Global Sumud Flotilla), שהוביל את המשט לעזה, מגייס מתנדבים לפעילות ביהודה ושומרון. הארגון קרא להצטרפות לתוכנית ליווי ונוכחות לצד קהילות פלסטיניות לקראת מסיק הזיתים הקרוב. על פי מידע שנאסף, הארגון מגייס בימים אלו פעילים בינלאומיים לתוכנית הכוללת שהייה של שבועיים לפחות, הכשרה ל"פעולה ישירה", הכשרה פוליטית ותקשורתית ומחויבות להמשך פעילות פוליטית במדינות המוצא לאחר חזרתם. לפי פוסט בחשבון ה-X של הארגון, המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 7 באוקטובר 2026.