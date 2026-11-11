לפי ממשלת ארגנטינה ברטולאצי עצמו היה קשור לפן הלוגיסטי של חטיפתו של אלדו מורו, ראש ממשלת איטליה לשעבר, שנחטף במרץ 1978 ונמצא מת כחודשיים לאחר מכן בתא מטען של מכונית בלב רומא. ברטולאצי לקח חלק בחטיפתו של בעל האוניות פייטרו קוסטה, ובכספי הכופר רכש את הדירה ברחוב מונטאלצ'יני ברומא שבה הוחזק מורו כבן ערובה. ב-1987 גזר עליו בית משפט באיטליה 27 שנות מאסר בגין קשירת קשר פלילי וחברות בכנופיה חמושה, אלא שעד אז כבר הספיק ברטולאצי לברוח לארגנטינה.

לפי ממשלת ארגנטינה ברטולאצי עצמו היה קשור לפן הלוגיסטי של חטיפתו של אלדו מורו, ראש ממשלת איטליה לשעבר, שנחטף במרץ 1978 ונמצא מת כחודשיים לאחר מכן בתא מטען של מכונית בלב רומא. ברטולאצי לקח חלק בחטיפתו של בעל האוניות פייטרו קוסטה, ובכספי הכופר רכש את הדירה ברחוב מונטאלצ'יני ברומא שבה הוחזק מורו כבן ערובה. ב-1987 גזר עליו בית משפט באיטליה 27 שנות מאסר בגין קשירת קשר פלילי וחברות בכנופיה חמושה, אלא שעד אז כבר הספיק ברטולאצי לברוח לארגנטינה.

לפי ממשלת ארגנטינה ברטולאצי עצמו היה קשור לפן הלוגיסטי של חטיפתו של אלדו מורו, ראש ממשלת איטליה לשעבר, שנחטף במרץ 1978 ונמצא מת כחודשיים לאחר מכן בתא מטען של מכונית בלב רומא. ברטולאצי לקח חלק בחטיפתו של בעל האוניות פייטרו קוסטה, ובכספי הכופר רכש את הדירה ברחוב מונטאלצ'יני ברומא שבה הוחזק מורו כבן ערובה. ב-1987 גזר עליו בית משפט באיטליה 27 שנות מאסר בגין קשירת קשר פלילי וחברות בכנופיה חמושה, אלא שעד אז כבר הספיק ברטולאצי לברוח לארגנטינה.

ברטולאצי, בן 74 כיום, נעצר לראשונה בארגנטינה בשנת 2002 אחרי מנוסה שנמשכה עשרות שנים, אך הוא שוחרר לאחר חודשים ספורים. בשנת 2024 עצרה אותו המשטרה לאחר שממשלתו החדשה של איש הימין חאבייר מיליי ביטלה את מעמד הפליט שלו. מאז אוגוסט 2024 הוא היה נתון במעצר בית בבואנוס איירס.

ברטולאצי, בן 74 כיום, נעצר לראשונה בארגנטינה בשנת 2002 אחרי מנוסה שנמשכה עשרות שנים, אך הוא שוחרר לאחר חודשים ספורים. בשנת 2024 עצרה אותו המשטרה לאחר שממשלתו החדשה של איש הימין חאבייר מיליי ביטלה את מעמד הפליט שלו. מאז אוגוסט 2024 הוא היה נתון במעצר בית בבואנוס איירס.

ברטולאצי, בן 74 כיום, נעצר לראשונה בארגנטינה בשנת 2002 אחרי מנוסה שנמשכה עשרות שנים, אך הוא שוחרר לאחר חודשים ספורים. בשנת 2024 עצרה אותו המשטרה לאחר שממשלתו החדשה של איש הימין חאבייר מיליי ביטלה את מעמד הפליט שלו. מאז אוגוסט 2024 הוא היה נתון במעצר בית בבואנוס איירס.