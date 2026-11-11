ארגון הטרור "הבריגדות האדומות" נוסד ב-1973 על-ידי האיטלקי רנאטו קורצ'ו ודגל באידאולוגיה מרקסיסטית-לניניסטית. בתקופת פעילותם בשנות ה-70 וה-80 פצעו והרגו אנשי הארגון עשרות שופטים, פוליטיקאים, עיתונאים ותעשיינים. לפי הערכות הם היו אחראים בסך הכול לכ-14 אלף התקפות.
לפי ממשלת ארגנטינה ברטולאצי עצמו היה קשור לפן הלוגיסטי של חטיפתו של אלדו מורו, ראש ממשלת איטליה לשעבר, שנחטף במרץ 1978 ונמצא מת כחודשיים לאחר מכן בתא מטען של מכונית בלב רומא. ברטולאצי לקח חלק בחטיפתו של בעל האוניות פייטרו קוסטה, ובכספי הכופר רכש את הדירה ברחוב מונטאלצ'יני ברומא שבה הוחזק מורו כבן ערובה. ב-1987 גזר עליו בית משפט באיטליה 27 שנות מאסר בגין קשירת קשר פלילי וחברות בכנופיה חמושה, אלא שעד אז כבר הספיק ברטולאצי לברוח לארגנטינה.
ברטולאצי, בן 74 כיום, נעצר לראשונה בארגנטינה בשנת 2002 אחרי מנוסה שנמשכה עשרות שנים, אך הוא שוחרר לאחר חודשים ספורים. בשנת 2024 עצרה אותו המשטרה לאחר שממשלתו החדשה של איש הימין חאבייר מיליי ביטלה את מעמד הפליט שלו. מאז אוגוסט 2024 הוא היה נתון במעצר בית בבואנוס איירס.
ביולי 2025 אישרה ארגנטינה את הסגרתו לאיטליה, לאחר שבית המשפט העליון דחה את ערעורו האחרון, אולם מערכת המשפט הארגנטינאית אישרה לו להמתין לביצוע ההסגרה במעצר בית מפאת גילו. ההחלטה הזו התבררה הרת גורל אתמול, יום הבריחה של ברטולאצי מהבית בשכונת סן טלמו: לפי התקשורת המקומית, ברטולאצי, שענד אזיק אלקטרוני, הצליח להימלט באמצעות השתלשלות עם רתמה ממרפסת הקומה החמישית של מקום מגוריו. כשהמשטרה הבינה שהאזיק שלו אינו משדר שום סימן של תנועה היא הגיעה לביתו, ושם מצאה את המכשיר מנותק וגילתה כי חיבר אותו למכשיר המדמה טמפרטורת גוף וברח.
היום הכריזה ממשלת ארגנטינה על פרס כספי בסך 20 מיליון פסו (כ-13 אלף דולר) על כל מידע שיסייע באיתורו.